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Сибіга після переговорів з європейцями анонсував посилення тиску на рф

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Сибіга обговорив із главами МЗС Британії, Німеччини та Норвегії підтримку України й тиск на росію. Він очікує рішучих кроків Європи.

Сибіга після переговорів з європейцями анонсував посилення тиску на рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини та Норвегії, під час яких обговорив посилення тиску на росію. За його словами, наступний тиждень має продемонструвати рішучість європейських партнерів у протидії російській агресії, пише УНН із посиланням на заяву глави українського МЗС.

Деталі

Сибіга поспілкувався з представником Великої Британії Едом Мілібендом, міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та очільником МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Сторони обговорили подальшу підтримку України, способи посилення економічного тиску на росію та узгодили графік наступних контактів.

Підтримка наших партнерів залишається непохитною. Ми обговорили не лише те, як зберегти тиск на російську воєнну машину, а й те, як його посилити. Також узгодили графік наших подальших контактів

– зазначив міністр.

Україна очікує рішучих кроків від Європи

Сибіга наголосив, що російські атаки на українські міста не припиняються, а їхніми жертвами продовжують ставати цивільні. За словами міністра, лише протягом останнього тижня внаслідок російських ударів загинули майже 100 людей.

Зараз не час для слабкості. Наступний тиждень має стати тижнем європейської сили, рішучості та посилення тиску на москву. Разом ми можемо покласти край святкуванням путіна й завдати потужного удару по його економіці та військово-промисловому комплексу

– заявив глава МЗС.

Міністр також подякував міжнародним партнерам, які підтримують посилення тиску на росію заради спільної безпеки та якнайшвидшого досягнення миру. Водночас конкретних нових обмежувальних заходів або домовленостей за підсумками переговорів він не назвав.

"путін бачить слабкість": Сибіга розкритикував рішення США послабити санкції проти росії10.10.26, 01:16 • 5188 переглядiв

Степан Гафтко

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