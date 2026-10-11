Сибига после переговоров с европейцами анонсировал усиление давления на РФ
Киев • УНН
Сибига обсудил с главами МИД Великобритании, Германии и Норвегии поддержку Украины и давление на Россию. Он ожидает решительных шагов Европы.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии и Норвегии, во время которых обсудил усиление давления на россию. По его словам, следующая неделя должна продемонстрировать решимость европейских партнеров в противодействии российской агрессии, пишет УНН со ссылкой на заявление главы украинского МИД.
Детали
Сибига пообщался с представителем Великобритании Эдом Милибэндом, министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем и главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, способы усиления экономического давления на россию и согласовали график следующих контактов.
Поддержка наших партнеров остается непоколебимой. Мы обсудили не только то, как сохранить давление на российскую военную машину, но и то, как его усилить. Также согласовали график наших дальнейших контактов
Украина ожидает решительных шагов от Европы
Сибига подчеркнул, что российские атаки на украинские города не прекращаются, а их жертвами продолжают становиться мирные жители. По словам министра, только в течение последней недели в результате российских ударов погибли почти 100 человек.
Сейчас не время для слабости. Следующая неделя должна стать неделей европейской силы, решимости и усиления давления на москву. Вместе мы можем положить конец празднованиям путина и нанести мощный удар по его экономике и военно-промышленному комплексу
Министр также поблагодарил международных партнеров, которые поддерживают усиление давления на россию ради общей безопасности и скорейшего достижения мира. В то же время конкретных новых ограничительных мер или договоренностей по итогам переговоров он не назвал.
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