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Сибига после переговоров с европейцами анонсировал усиление давления на РФ

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Сибига обсудил с главами МИД Великобритании, Германии и Норвегии поддержку Украины и давление на Россию. Он ожидает решительных шагов Европы.

Сибига после переговоров с европейцами анонсировал усиление давления на РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии и Норвегии, во время которых обсудил усиление давления на россию. По его словам, следующая неделя должна продемонстрировать решимость европейских партнеров в противодействии российской агрессии, пишет УНН со ссылкой на заявление главы украинского МИД.

Детали

Сибига пообщался с представителем Великобритании Эдом Милибэндом, министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем и главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, способы усиления экономического давления на россию и согласовали график следующих контактов.

Поддержка наших партнеров остается непоколебимой. Мы обсудили не только то, как сохранить давление на российскую военную машину, но и то, как его усилить. Также согласовали график наших дальнейших контактов

– отметил министр.

Украина ожидает решительных шагов от Европы

Сибига подчеркнул, что российские атаки на украинские города не прекращаются, а их жертвами продолжают становиться мирные жители. По словам министра, только в течение последней недели в результате российских ударов погибли почти 100 человек.

Сейчас не время для слабости. Следующая неделя должна стать неделей европейской силы, решимости и усиления давления на москву. Вместе мы можем положить конец празднованиям путина и нанести мощный удар по его экономике и военно-промышленному комплексу

– заявил глава МИД.

Министр также поблагодарил международных партнеров, которые поддерживают усиление давления на россию ради общей безопасности и скорейшего достижения мира. В то же время конкретных новых ограничительных мер или договоренностей по итогам переговоров он не назвал.

"Путин видит слабость": Сибига раскритиковал решение США ослабить санкции против России10.10.26, 01:16 • 5204 просмотра

Степан Гафтко

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Война в Украине
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Эд Милибэнд
Эспен Барт Эйде
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Украина