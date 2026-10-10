"Путин видит слабость": Сибига раскритиковал решение США ослабить санкции против России
Киев • УНН
Андрей Сибига раскритиковал разрешение США на продажу российских нефтепродуктов. Министр призвал усилить давление на Москву.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение США разрешить продажу российских нефтепродуктов. По его словам, ослабление санкций не будет способствовать завершению войны, а лишь продемонстрирует москве слабость. Об этом дипломат написал в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Ослабление санкций не приближает мир и не помогает мировым рынкам. Единственное, что действительно могло бы снизить цены, — это прекращение огня в энергетическом секторе
Сибига подчеркнул, что Украина готова к такому прекращению огня уже сейчас. По его убеждению, достаточное международное давление могло бы заставить москву согласиться на аналогичный шаг.
Сибига предостерег от политики умиротворения
Напротив, путин видит слабость. А слабая стратегия никогда не дает весомых результатов, так же как политика умиротворения никогда не приносит мира
Реакция украинского министра прозвучала после договоренностей Дональда Трампа и владимира путина относительно поставок российских нефтепродуктов на американский рынок.
В Киеве подчеркивают необходимость усиления давления на россию вместо смягчения экономических ограничений.
Подарки путину не приведут к миру, россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором — Зеленский о заявлении Трампа09.10.26, 22:46 • 14330 просмотров