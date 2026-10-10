"Путин видит слабость": Сибига раскритиковал решение США ослабить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение США разрешить продажу российских нефтепродуктов. По его словам, ослабление санкций не будет способствовать завершению войны, а лишь продемонстрирует москве слабость. Об этом дипломат написал в соцсети X, пишет УНН.

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Ослабление санкций не приближает мир и не помогает мировым рынкам. Единственное, что действительно могло бы снизить цены, — это прекращение огня в энергетическом секторе — подчеркнул министр.

Сибига подчеркнул, что Украина готова к такому прекращению огня уже сейчас. По его убеждению, достаточное международное давление могло бы заставить москву согласиться на аналогичный шаг.

Сибига предостерег от политики умиротворения

Напротив, путин видит слабость. А слабая стратегия никогда не дает весомых результатов, так же как политика умиротворения никогда не приносит мира — заявил глава МИД.

Реакция украинского министра прозвучала после договоренностей Дональда Трампа и владимира путина относительно поставок российских нефтепродуктов на американский рынок.

В Киеве подчеркивают необходимость усиления давления на россию вместо смягчения экономических ограничений.

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