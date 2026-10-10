"путін бачить слабкість": Сибіга розкритикував рішення США послабити санкції проти росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення США дозволити продаж російських нафтопродуктів. За його словами, послаблення санкцій не сприятиме завершенню війни, а лише продемонструє москві слабкість. Про це дипломат написав у соцмережі X, пише УНН.

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Послаблення санкцій не наближає мир і не допомагає світовим ринкам. Єдине, що справді могло б знизити ціни, – це припинення вогню в енергетичному секторі – наголосив міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна готова до такого припинення вогню вже зараз. На його переконання, достатній міжнародний тиск міг би змусити москву погодитися на аналогічний крок.

Сибіга застеріг від політики умиротворення

Натомість путін бачить слабкість. А слабка стратегія ніколи не дає вагомих результатів, так само як політика умиротворення ніколи не приносить миру – заявив очільник МЗС.

Реакція українського міністра пролунала після домовленостей Дональда Трампа та володимира путіна щодо постачання російських нафтопродуктів на американський ринок.

У Києві наголошують на необхідності посилення тиску на росію замість пом'якшення економічних обмежень.

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