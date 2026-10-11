Україна запровадила нові санкції проти виробників "Іскандерів" і "Цирконів" та фінансових посередників рф

Президент України Володимир Зеленський підписав 3 укази про запровадження санкцій проти осіб і компаній, які забезпечують виробництво російських ракет, допомагають москві обходити міжнародні обмеження та працюють на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили в Офісі президента, пише УНН.

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Перший санкційний пакет охоплює 70 громадян росії, серед яких інженери, технологи та керівники підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет "Іскандер-М" і гіперзвукових ракет "Циркон".

Другий пакет спрямований проти 28 фізичних і 27 юридичних осіб, які, за даними української сторони, допомагають росії обходити фінансові санкції. До переліку потрапили, зокрема, оператори криптовалютних бірж та учасники тіньової банківської мережі А7.

Під обмеження потрапили також компанії та морські судна

Третій санкційний пакет стосується діяльності на тимчасово окупованих територіях України. До нього увійшли 10 фізичних і 21 юридична особа, а також 2 морські судна, які, за інформацією Офісу президента, діють в інтересах росії.

Таким чином, нові обмеження охоплюють одразу кілька напрямків – від російського військово-промислового комплексу до фінансових схем обходу санкцій та економічної діяльності на окупованих територіях.

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