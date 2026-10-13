Нові санкції ЄС проти росії: хто і за що потрапив під обмеження

До запровадженого напередодні Європейським Союзом санкційного пакету проти рф увійшли підприємства, що виробляють балістичні ракети, засоби зв’язку, електроніки, радіонавігації, спеціальну техніку, а також пов’язані з машинобудуванням і суднобудуванням, та їхні керівники. Про це повідомляє Офіс Президента України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до санкційного списку ЄС увійшло 826 юридичних осіб, більшість із них - пропозиції, які європейським партнерам передала Україна. Зокрема, це:

акціонерне товариство "Салют", залучене до виготовлення ракет Х-59 та балістичних ракет РМ-48У;

завод "Елекон", що є важливим підприємством у ланцюжку виготовлення балістичних ракет "Іскандер-М", ракет Х-101 і систем управління винищувачів Су-35 і Су-57;

"Златоустівський машинобудівний завод", що постачає ракетні корпуси для фугасних бойових частин, виготовляє стратегічні ракети для морського флоту рф і залучений до космічної галузі;

"Світлана-Напівпровідники" та "ВЗПП-Мікрон" - одні з найважливіших виробників мікроелектроніки військового призначення в росії, зокрема для ракет, ППО та радіоборотьби.

Україна запровадила нові санкції проти виробників "Іскандерів" і "Цирконів" та фінансових посередників рф

Санкції також запроваджено проти 743 фізичних осіб. Серед них - керівники підприємств, які працюють на російський військово-промисловий комплекс:

гендиректор конструкторського бюро "Рубін", одного з ключових російських розробників атомних підводних човнів, зокрема стратегічних ракетоносців, Ігор Вільніт;

гендиректор головної російської верфі з будівництва атомних підводних човнів "Севмаш" Михайло Будніченко;

керівник "Російських космічних систем", що забезпечують навігацію для ракет, дронів та космічного зв’язку російських окупантів, Дмитро Автайкін;

гендиректор великого російського виробника компʼютерної техніки та ІТ-рішень "Акваріус", який створює комп'ютерну інфраструктуру для окупантів, спецслужб та оборонних заводів, Ігор Янакевич.

Сибіга вирушить до Люксембургу на зустріч глав МЗС ЄС – обговорять санкції проти рф та вступ України до Євросоюзу

Також Євросоюз запровадив санкції проти 77 осіб, які брали участь у незаконних "виборах" до держдуми рф на тимчасово окупованих територіях України, а також членів центрвиборчкому рф. Санкції запроваджені, зокрема, проти:

колишнього в. о. прем’єр-міністра України та ексголови НБУ сергія арбузова, який цьогоріч балотувався до російської держдуми;

російського космонавта, політична діяльність якого спрямована на легітимізацію окупації українських територій, олега новицького;

російської пропагандистки ірини куксенкової.

"Україна наголошує, що послідовне посилення санкцій проти російського ВПК є важливою складовою обмеження можливостей росії продовжувати агресію проти України. Водночас важливо й надалі обмежувати доступ до критичних компонентів і технологій та посилювати контроль за дотриманням санкцій", - наголосили в Офісі Президента.

Нагадаємо

ЄС запровадив санкції проти 1569 осіб і компаній, понад половина пов’язана з виробництвом балістичних ракет. Окремо ввели обмеження щодо 77 осіб за "вибори" на ТОТ.

Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС