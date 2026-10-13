Нові санкції ЄС проти росії: хто і за що потрапив під обмеження
Київ • УНН
ЄС додав до санкційного списку 826 підприємств і 743 керівників російського ВПК. Окремі обмеження торкнулися 77 учасників незаконних виборів на ТОТ.
До запровадженого напередодні Європейським Союзом санкційного пакету проти рф увійшли підприємства, що виробляють балістичні ракети, засоби зв’язку, електроніки, радіонавігації, спеціальну техніку, а також пов’язані з машинобудуванням і суднобудуванням, та їхні керівники. Про це повідомляє Офіс Президента України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що до санкційного списку ЄС увійшло 826 юридичних осіб, більшість із них - пропозиції, які європейським партнерам передала Україна. Зокрема, це:
- акціонерне товариство "Салют", залучене до виготовлення ракет Х-59 та балістичних ракет РМ-48У;
- завод "Елекон", що є важливим підприємством у ланцюжку виготовлення балістичних ракет "Іскандер-М", ракет Х-101 і систем управління винищувачів Су-35 і Су-57;
- "Златоустівський машинобудівний завод", що постачає ракетні корпуси для фугасних бойових частин, виготовляє стратегічні ракети для морського флоту рф і залучений до космічної галузі;
- "Світлана-Напівпровідники" та "ВЗПП-Мікрон" - одні з найважливіших виробників мікроелектроніки військового призначення в росії, зокрема для ракет, ППО та радіоборотьби.
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Санкції також запроваджено проти 743 фізичних осіб. Серед них - керівники підприємств, які працюють на російський військово-промисловий комплекс:
- гендиректор конструкторського бюро "Рубін", одного з ключових російських розробників атомних підводних човнів, зокрема стратегічних ракетоносців, Ігор Вільніт;
- гендиректор головної російської верфі з будівництва атомних підводних човнів "Севмаш" Михайло Будніченко;
- керівник "Російських космічних систем", що забезпечують навігацію для ракет, дронів та космічного зв’язку російських окупантів, Дмитро Автайкін;
- гендиректор великого російського виробника компʼютерної техніки та ІТ-рішень "Акваріус", який створює комп'ютерну інфраструктуру для окупантів, спецслужб та оборонних заводів, Ігор Янакевич.
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Також Євросоюз запровадив санкції проти 77 осіб, які брали участь у незаконних "виборах" до держдуми рф на тимчасово окупованих територіях України, а також членів центрвиборчкому рф. Санкції запроваджені, зокрема, проти:
- колишнього в. о. прем’єр-міністра України та ексголови НБУ сергія арбузова, який цьогоріч балотувався до російської держдуми;
- російського космонавта, політична діяльність якого спрямована на легітимізацію окупації українських територій, олега новицького;
- російської пропагандистки ірини куксенкової.
"Україна наголошує, що послідовне посилення санкцій проти російського ВПК є важливою складовою обмеження можливостей росії продовжувати агресію проти України. Водночас важливо й надалі обмежувати доступ до критичних компонентів і технологій та посилювати контроль за дотриманням санкцій", - наголосили в Офісі Президента.
Нагадаємо
ЄС запровадив санкції проти 1569 осіб і компаній, понад половина пов’язана з виробництвом балістичних ракет. Окремо ввели обмеження щодо 77 осіб за "вибори" на ТОТ.
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