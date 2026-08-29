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Российская авиация становится зависимой от импорта авиакеросина - ГУР

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

Из-за ударов по нефтеперерабатывающей сети рф запретила экспорт авиакеросина и импортировала 70 тысяч тонн Jet A-1 из Кореи и Египта, указывают в разведке.

Российская авиация становится зависимой от импорта авиакеросина - ГУР

Удары Сил обороны Украины по российской нефтеперерабатывающей сети привели к существенному сокращению производства авиационного керосина в рф, из-за чего россия официально ввела временный запрет на экспорт собственного авиационного топлива и вынуждена искать пути импорта иностранного авиационного топлива Jet A-1. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН

Детали 

"Систематические и точные удары Сил обороны Украины по российской нефтеперерабатывающей сети привели к существенному сокращению производства авиационного керосина в рф. Стремление кремля наращивать темпы воздушных атак по Украине и необходимость поддерживать гражданские перевозки вызвали дефицит внутренних ресурсов", — сообщили в ГУР. 

В разведке отмечают, что для обеспечения потребностей боевой и гражданской авиации россия, которая десятилетиями позиционировала себя как энергетическая сверхдержава, официально ввела временный запрет на экспорт собственного авиационного топлива и вынуждена искать пути импорта иностранного авиационного топлива Jet A-1.

Топливо Jet A-1 является аналогом российско-советского авиационного топлива для газотурбинных авиационных двигателей — ТС-1 и РТ. Jet A-1 полностью совместимо и пригодно для использования российскими самолетами, состоящими на вооружении вооруженных сил страны-агрессора, — МиГ-29, Су-34 (НВО), Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М, Ту-95МС (МСМ).

Оно может применяться для заправки реактивных ударных БпЛА "Герань-4" и "Герань-5" с турбореактивными двигателями типа Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) или их российскими копиями ТРД-2000.

"Документально подтверждено, что оснащенные двигателями ПС-90А-76 российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, которые используются министерством обороны рф для транспортировки вооружения и военной техники, в частности оперативно-тактических ракетных комплексов, используют топливо стандарта Jet A-1 вместо рекомендованного заводом-изготовителем — ТС-1 (ГОСТ 10227-86)", — добавляют в ГУР. 

Военная разведка Украины установила географию поставок иностранного авиационного топлива и морские логистические схемы с привлечением танкеров российского теневого флота, капитанов иностранных государств и компаний, связанных с обеспечением потребностей министерства обороны рф.

Три танкера российского теневого флота уже доставили в российские порты санкт-петербург и владивосток 70 тыс. тонн топлива стандарта Jet A-1 из Южной Кореи и Египта, указали в ГУР.

Как сообщается, это суда HANNA (ИМО 9397456), ходящее под флагом Панамы и находящееся под санкциями Украины, CAPIBARA (ИМО 9267027), ходящее под флагом Индонезии и находящееся под санкциями Украины, и российское судно ASTORIA (ИМО 9166314), находящееся под санкциями Великобритании, Украины, Австралии, ЕС, Швейцарии и Канады). 

ASTORIA под руководством капитана михайловского андрея петровича (гражданина рф) доставила в начале августа этого года почти 11 тыс. тонн авиотоплива в российский порт владивосток из порта Ульсан в Южной Корее. Этот стратегический груз был доставлен по заказу российского нефтегазодобывающего холдинга АО "Независимая нефтегазовая компания" (ИНН 7704233903), находящегося под санкциями Украины, добавили в ГУР.

Как указано, известно, что АО "Независимая нефтегазовая компания" поставляет топливо ООО "ТЗК-АЭРО" (ИНН 2724152185) на миллиарды рублей. ООО "ТЗК-АЭРО", в свою очередь, на основании государственных контрактов обеспечивает потребности вооруженных сил, фсб и других воинских формирований рф.

Компания Caliph Energy Trading FZE (ОАЭ), как отмечается, также была привлечена к поставкам в Россию корейского авиотоплива.

По данным ГУР, HANNA под руководством капитана Gagan (гражданина Индии) и CAPIBARA под руководством капитана Refly Johnny Sumual (гражданина Индонезии) в августе 2026 года доставили в общей сложности почти 59 тыс. тонн авиационного топлива из египетского порта Эль-Дехейла на терминал АО "Петербургский нефтяной терминал".

В цепочку поставок, по данным разведки, были вовлечены нефтеперерабатывающий завод MIDOR (Middle East Oil Refinery), Государственная нефтяная корпорация Египта (EGPC) и трейдинговая компания Vernal Overseas FZE (ОАЭ). Также в импорт Jet A-1 из Египта вовлечены российские компании ООО "КОНТУР СПБ" (ИНН 7810220078), находящаяся под санкциями ЕС и Швейцарии, и ООО "ЮМФ агент" (ИНН 7805691160). Известно, что ООО "КОНТУР СПБ" обеспечивает поставки для нужд министерства обороны рф по государственным контрактам, добавили в ГУР.

Напомним 

Президент Владимир Зеленский сообщил о полученном докладе ГУР МОУ, согласно которому подтверждается высокая эффективность наших дипстрайков: в рф отдельные составляющие экспорта за этот месяц сократились на 80% на фоне неспособности действовать в море из-за нанесения ударов, а также о том, что противник рассматривает возможность оснащения гражданских судов вооружением, на что последует реакция. 

Павел Башинский

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