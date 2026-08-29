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Російська авіація стає залежною від імпорту авіапалива - ГУР

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

Через удари по нафтопереробній мережі рф заборонила експорт авіапалива та імпортувала 70 тисяч тонн Jet A-1 з Кореї й Єгипту, вказують у розвідці.

Російська авіація стає залежною від імпорту авіапалива - ГУР

Удари Сил оборони України по російській нафтопереробній мережі призвели до суттєвого скорочення виробництва авіаційного гасу в рф, через що росія офіційно запровадила тимчасову заборону на експорт власного авіаційного палива та змушена шукати шляхи імпорту іноземного авіаційного палива Jet A-1. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН

Деталі 

"Системні та точні удари Сил оборони України по російській нафтопереробній мережі призвели до суттєвого скорочення виробництва авіаційного гасу в рф. Прагнення кремля нарощувати темпи повітряних атак по Україні та необхідність підтримувати цивільні перевезення спричинило дефіцит внутрішніх ресурсів", - повідомили у ГУР. 

У розвідці зазначають, що для того, щоб забезпечити потреби бойової та цивільної авіації, росія, яка десятиліттями позиціонувала себе як енергетична наддержава, офіційно запровадила тимчасову заборону на експорт власного авіаційного палива та змушена шукати шляхи імпорту іноземного авіаційного палива Jet A-1.

Паливо Jet A-1 є аналогом російсько-радянського авіаційного палива для газотурбінних авіаційних двигунів - ТС-1 та РТ. Jet A-1 є повністю сумісним і придатним для використання російськими літаками, що перебувають на озброєнні збройних сил країни-агресора — МіГ-29, Су-34 (НВО), Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М, Ту-95МС (МСМ).

Воно може застосовуватися для заправки реактивних ударних БпЛА Герань-4 та Герань-5 з турбореактивними двигунами типу Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) або їх російськими копіями ТРД-2000.

"Документально підтверджено, що оснащені двигунами ПС-90А-76 російські військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А, які використовуються міністерством оборони рф для транспортування озброєння і військової техніки, зокрема оперативно-тактичних ракетних комплексів, використовують паливо стандарту Jet A-1 замість рекомендованого заводом-виробником - ТС-1 (ГОСТ 10227-86)", - додають у ГУР. 

Воєнна розвідка України встановила географію постачань іноземного авіаційного палива та морські логістичні схеми із залученням танкерів російського тіньового флоту, капітанів іноземних країн та компаній, пов’язаних із забезпеченням потреб міністерства оборони рф.

Три танкери російського тіньового флоту вже доставили до російських портів санкт-пєтєрбурґ та владівосток 70 тис. тон палива стандарту Jet A-1 з Південної Кореї та Єгипту, вказали у ГУР.

Як повідомляється, це судна HANNA (ІМО 9397456), що ходить під прапором Панами та перебуває під санкціями України), CAPIBARA (ІМО 9267027), що ходить під прапором Індонезії та перебуває під санкціями України) та російське судно ASTORIA (ІМО 9166314), що перебуває під санкціями Великої Британії, України, Австралії, ЄС, Швейцарії, Канади). 

ASTORIA під керівництвом капітана міхайловскоґо андрєя пєтровіча (громадянина рф) доставила на початку серпня цього року майже 11 тис. тонн авіапалива до російського порту владівосток з порту Ульсан Південної Кореї. Цей стратегічний вантаж був доставлений на замовлення російського нафтогазовидобувного холдингу АО "Независимая нефтегазовая компания" (ИНН 7704233903), що перебуває під санкціями України), додали у ГУР.

Як вказано, відомо, що АО "Независимая нефтегазовая компания" постачає паливо ООО "ТЗК-АЭРО" (ИНН 2724152185) на мільярдні суми. ООО "ТЗК-АЭРО" зі свого боку на підставі державних контрактів забезпечує потреби збройних сил, фсб, інших військових формувань рф.

Компанія Caliph Energy Trading FZE (ОАЕ), як зазначається, також була залучена до постачання в росію корейського авіапалива.

За даними ГУР, HANNA під керівництвом капітана Gagan (громадянина Індії) та CAPIBARA під керівництвом капітана Refly Johnny Sumual (громадянина Індонезії) у серпні 2026 року доставили сумарно майже 59 тис. тонн авіаційного палива з єгипетського порту Ель-Дехейла до терміналу АО "Петербургский нефтяной терминал".

До ланцюга постачання, за даними розвідки, були залучені нафтопереробний завод MIDOR (Middle East Oil Refinery), Державна нафтова корпорація Єгипту (EGPC) та трейдингова компанія Vernal Overseas FZE (ОАЕ). Також до імпорту Jet A-1 з Єгипту залучені російські компанії ООО "КОНТУР СПБ" (ИНН 7810220078), що перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, та ООО "ЮМФ агент" (ИНН 7805691160). Відомо, що ООО "КОНТУР СПБ" забезпечує постачання для потреб міністерства оборони рф за державними контрактами, додали у ГУР.

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський повідомив про отриману доповідь ГУР МОУ, за даними якої підтверджується висока ефективність наших дипстрайків, у рф окремі складові експорту скоротилися за цей місяць на 80% на тлі нездатності оперувати в морі через завдання ударів, і що ворог розглядає оснащення цивільних суден озброєнням, на що буде реагування. 

Павло Башинський

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