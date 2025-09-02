$41.320.06
Россия планирует производить истребители Су-57 в Индии – СМИ

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Россия изучает возможность инвестирования в производство истребителей Су-57 в Индии. Нью-Дели нуждается в эскадрилье самолетов пятого поколения, рассматривая Су-57 и F-35.

Россия планирует производить истребители Су-57 в Индии – СМИ

Россия изучает возможности инвестирования в производство истребителей Су-57 в Индии. Об этом сообщает индийское издание ANI, информирует УНН.

Детали

По данным СМИ, Нью-Дели требуется по меньшей мере две-три эскадрильи самолетов пятого поколения, среди основных претендентов – российский Су-57 и американский F-35.

Индийское государственное предприятие Hindustan Aeronautics Limited уже лицензирует и производит истребители российского происхождения Су-30 МКИ. ... В Индии также есть другие предприятия, где производится ряд другого оборудования российского происхождения, которое может быть использовано для производства истребителей пятого поколения, если потребуется производить их в Индии, и это также может помочь снизить затраты

- говорится в статье.

Издание отмечает, что Нью-Дели и Москва "сближаются" в то время, когда администрация США постоянно критикует правительство Индии и вводит новые тарифы на индийский бизнес.

Справка

В октябре 2024 года в России приостановили производство истребителей Су-57 "Felon" из-за западных санкций. Тогда на вооружении РФ осталось около 30 Су-57, треть из которых - тестовые модели, потенциально лишенные части запланированной электроники.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила полностью снизить свои пошлины для Америки, "но уже поздно". По словам главы Белого дома, мало кто понимает, что США имеют очень мало бизнеса с Индией, а "они имеют огромное количество бизнеса с нами".

