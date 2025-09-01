Індія пропонує США повне зниження мит, але Трамп вважає, що вже запізно

$41.320.06
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
14:20 • 5986 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
11:39 • 14982 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
1 вересня, 09:15 • 99163 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 67502 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
1 вересня, 07:50 • 120914 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
1 вересня, 06:45 • 129256 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46 • 115082 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 94814 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30 • 36422 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29 • 95051 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
30 серпня, 23:45 • 94115 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 
31 серпня, 18:14 • 82318 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
31 серпня, 19:40 • 80014 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
1 вересня, 04:35 • 72298 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
14:20 • 6004 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу 
1 вересня, 09:46 • 34613 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
1 вересня, 07:50 • 121005 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 06:45 • 129337 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:46 • 115150 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів
10:27 • 15734 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
29 серпня, 13:11 • 145856 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52 • 275685 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36 • 296270 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48 • 291133 перегляди
Індія пропонує США повне зниження мит, але Трамп вважає, що вже запізно

Київ • УНН

 538 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запропонувала повністю знизити мита для Америки, але це вже запізно. Він наголосив на десятиліттях односторонніх відносин через високі індійські мита та закупівлю Індією нафти й військової продукції в росії.

Індія пропонує США повне зниження мит, але Трамп вважає, що вже запізно

Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз Індія запропонувала повністю знизити свої мита для Америки, але вже пізно, передає УНН.

Деталі

За словами Трампа, мало хто розуміє, що США мають дуже мало бізнесу з Індією, а "вони мають величезну кількість бізнесу з нами".

Іншими словами, вони продають нам величезну кількість товарів, їх найбільший "клієнт", але ми їм продаємо дуже мало – досі це були абсолютно односторонні відносини, і це тривало вже багато десятиліть. Причина полягає в тому, що Індія досі стягувала з нас такі високі мита, найбільші з усіх країн, що наші підприємства не можуть продавати свою продукцію в Індії 
- зазначив Трамп. 

- зазначив Трамп.

США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари: як відреагували у Делі
27.08.25, 10:15 • 3623 перегляди

Президент США наголосив, що "це була абсолютно одностороння катастрофа!"

Крім того, Індія купує більшу частину своєї нафти та військової продукції в росії, і дуже мало – у США. Зараз вони запропонували повністю знизити свої мита, але вже пізно. Вони мали б зробити це багато років тому. Просто кілька простих фактів для роздумів!!! 
- резюмував Трамп. 

- резюмував Трамп.

Індія збільшить закупівлі російської нафти у вересні всупереч тиску США - Reuters
28.08.25, 16:02 • 3603 перегляди

Антоніна Туманова

Економіка
Новини Світу
Дональ Трамп
Індія