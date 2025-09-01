Індія пропонує США повне зниження мит, але Трамп вважає, що вже запізно

Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз Індія запропонувала повністю знизити свої мита для Америки, але вже пізно, передає УНН.

Деталі

За словами Трампа, мало хто розуміє, що США мають дуже мало бізнесу з Індією, а "вони мають величезну кількість бізнесу з нами".

Іншими словами, вони продають нам величезну кількість товарів, їх найбільший "клієнт", але ми їм продаємо дуже мало – досі це були абсолютно односторонні відносини, і це тривало вже багато десятиліть. Причина полягає в тому, що Індія досі стягувала з нас такі високі мита, найбільші з усіх країн, що наші підприємства не можуть продавати свою продукцію в Індії - зазначив Трамп.

Президент США наголосив, що "це була абсолютно одностороння катастрофа!"

Крім того, Індія купує більшу частину своєї нафти та військової продукції в росії, і дуже мало – у США. Зараз вони запропонували повністю знизити свої мита, але вже пізно. Вони мали б зробити це багато років тому. Просто кілька простих фактів для роздумів!!! - резюмував Трамп.

