Индия предлагает США полное снижение пошлин, но Трамп считает, что уже поздно

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 5638 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 14682 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 97960 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 66926 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 119842 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 128264 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 114318 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 94250 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 36366 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 25534 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
37%
742мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 94418 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 93483 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 81670 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 79369 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 71653 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 5624 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 33980 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 119797 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 128217 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 114286 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Парубий
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Габриэлиус Ландсбергис
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Львов
Николаевская область
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 15448 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 145599 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 275448 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 296038 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 290917 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
Ми-8
ЧатГПТ

Индия предлагает США полное снижение пошлин, но Трамп считает, что уже поздно

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила полностью снизить пошлины для Америки, но это уже поздно. Он подчеркнул десятилетия односторонних отношений из-за высоких индийских пошлин и закупки Индией нефти и военной продукции у россии.

Индия предлагает США полное снижение пошлин, но Трамп считает, что уже поздно

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Индия предложила полностью снизить свои пошлины для Америки, но уже поздно, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, мало кто понимает, что США имеют очень мало бизнеса с Индией, а "они имеют огромное количество бизнеса с нами".

Другими словами, они продают нам огромное количество товаров, их крупнейший "клиент", но мы им продаем очень мало – до сих пор это были абсолютно односторонние отношения, и это продолжалось уже много десятилетий. Причина заключается в том, что Индия до сих пор взимала с нас такие высокие пошлины, самые большие из всех стран, что наши предприятия не могут продавать свою продукцию в Индии

- отметил Трамп.

США ввели 50-процентные пошлины на индийские товары: как отреагировали в Дели27.08.25, 10:15 • 3623 просмотра

Президент США подчеркнул, что "это была абсолютно односторонняя катастрофа!"

Кроме того, Индия покупает большую часть своей нефти и военной продукции у России, и очень мало – у США. Сейчас они предложили полностью снизить свои пошлины, но уже поздно. Они должны были бы сделать это много лет назад. Просто несколько простых фактов для размышлений!!!

- резюмировал Трамп.

Индия увеличит закупки российской нефти в сентябре вопреки давлению США - Reuters28.08.25, 16:02 • 3603 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Дональд Трамп
Индия