Индия предлагает США полное снижение пошлин, но Трамп считает, что уже поздно

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Индия предложила полностью снизить свои пошлины для Америки, но уже поздно, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, мало кто понимает, что США имеют очень мало бизнеса с Индией, а "они имеют огромное количество бизнеса с нами".

Другими словами, они продают нам огромное количество товаров, их крупнейший "клиент", но мы им продаем очень мало – до сих пор это были абсолютно односторонние отношения, и это продолжалось уже много десятилетий. Причина заключается в том, что Индия до сих пор взимала с нас такие высокие пошлины, самые большие из всех стран, что наши предприятия не могут продавать свою продукцию в Индии - отметил Трамп.

США ввели 50-процентные пошлины на индийские товары: как отреагировали в Дели

Президент США подчеркнул, что "это была абсолютно односторонняя катастрофа!"

Кроме того, Индия покупает большую часть своей нефти и военной продукции у России, и очень мало – у США. Сейчас они предложили полностью снизить свои пошлины, но уже поздно. Они должны были бы сделать это много лет назад. Просто несколько простых фактов для размышлений!!! - резюмировал Трамп.

Индия увеличит закупки российской нефти в сентябре вопреки давлению США - Reuters