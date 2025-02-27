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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ сообщила о подозрении российскому чиновнику, который руководит поставками боевых самолетов армии рф

СБУ сообщила о подозрении российскому чиновнику, который руководит поставками боевых самолетов армии рф

Киев  •  УНН

 • 5077 просмотра

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СБУ сообщила о подозрении директору российской авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю за пособничество в ведении войны. Под его руководством с начала вторжения произведено более 100 боевых самолетов для атак на Украину.

Юрий Слюсарь - директор российской объединенной авиастроительной корпорации, которая поставляет самолеты для армии РФ - подозревается в пособничестве в ведении войны. СБУ собрала на него доказательную базу, идут комплексные мероприятия для привлечения фигуранта к ответственности.

Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

С начала полномасштабного вторжения Слюсарь переформатировал работу авиационной отрасли РФ под нужды военно-промышленного комплекса. В частности, он усилил производство и модернизацию боевых самолетов для бомбардировки Украины и с 24 февраля 2022 года обеспечил производство более 100 летательных аппаратов: бомбардировщиков Ту-22М3, истребителей МиГ-31. Эти самолеты атакуют гражданскую инфраструктуру Украины крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе «Кинжалами».

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Также под руководством Слюсаря рашисты получают на вооружение истребители Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 и военно-транспортные борта Ил-76МД-90А.

Чиновник координирует действия с высшим военно-политическим руководством рф и выполняет их «оборонный» заказ.

СБУ заочно сообщила Слюсарю о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса (пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).

Напомним,

Ранее суд назначил 46-летнему уроженцу Луганщины 15 лет заключения с конфискацией имущества за государственную измену в условиях военного положенияв. Он отслеживал движение эшелонов ВСУ и локации узловых станций «Укрзализныци», где они делали остановки.

Оккупанты надеялись получить от шпиона координаты складов с вооружением и госпиталей, чтобы в дальнейшем атаковать их дронами и ракетами.

На Запорожье за государственную измену в прошлом году осудили 28 человек - ОВА03.02.25, 02:48 • 60060 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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