СБУ сообщила о подозрении российскому чиновнику, который руководит поставками боевых самолетов армии рф
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении директору российской авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю за пособничество в ведении войны. Под его руководством с начала вторжения произведено более 100 боевых самолетов для атак на Украину.
Юрий Слюсарь - директор российской объединенной авиастроительной корпорации, которая поставляет самолеты для армии РФ - подозревается в пособничестве в ведении войны. СБУ собрала на него доказательную базу, идут комплексные мероприятия для привлечения фигуранта к ответственности.
Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.
С начала полномасштабного вторжения Слюсарь переформатировал работу авиационной отрасли РФ под нужды военно-промышленного комплекса. В частности, он усилил производство и модернизацию боевых самолетов для бомбардировки Украины и с 24 февраля 2022 года обеспечил производство более 100 летательных аппаратов: бомбардировщиков Ту-22М3, истребителей МиГ-31. Эти самолеты атакуют гражданскую инфраструктуру Украины крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе «Кинжалами».
Также под руководством Слюсаря рашисты получают на вооружение истребители Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 и военно-транспортные борта Ил-76МД-90А.
Чиновник координирует действия с высшим военно-политическим руководством рф и выполняет их «оборонный» заказ.
СБУ заочно сообщила Слюсарю о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса (пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).
Напомним,
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