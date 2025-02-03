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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Запорожье за государственную измену в прошлом году осудили 28 человек - ОВА

На Запорожье за государственную измену в прошлом году осудили 28 человек - ОВА

Киев  •  УНН

 • 2732 просмотра

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Правоохранители Запорожской области расследовали более 720 преступлений против национальной безопасности. Среди осужденных - высокопоставленные коллаборационисты, включая гауляйтера Энергодара и заместителя псевдогубернатора.

В течение прошлого года правоохранители в Запорожской области расследовали более 720 преступлений против основ национальной безопасности, осуждены 28 человек. Об этом сообщает глава начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

По фактам госизмены сообщено о подозрении 38 лицам, осуждены 28 человек. По фактам коллаборационизма - 245 лицам, осуждены 203 человека. По фактам пособничества государству-агрессору - 12 лицам, осуждены 18 человек

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что среди обвиняемых и осужденных в 2024 году есть значительное количество ТОП-коллаборационистов: гауляйтер Энергодара, заместитель псевдогубернатора, руководитель «министерства труда», главный полицейский оккупированного Веселого, а также оккупационные «судьи».

О подозрении было сообщено и лицам, которые незаконно распространяли информацию о силах и технике ВСУ, занимались оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацией ее участников.

По результатам досудебного расследования в суд направлено 329 обвинительных актов, подытожил глава ОВА.

В Одессе задержан вражеский агент, который шпионил за кораблями ВСУ02.02.25, 16:18 • 25935 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье

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