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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе задержан вражеский агент, который шпионил за кораблями ВСУ

В Одессе задержан вражеский агент, который шпионил за кораблями ВСУ

Киев  •  УНН

 • 2119 просмотра

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В Одессе задержан 37-летний агент ФСБ, который собирал данные о кораблях ВСУ и позициях ПВО. Злоумышленник передавал собранную информацию оккупантам через мессенджер для планирования ракетных атак.

Захватчики планировали использовать данные фигуранта для подготовки боевых операций в морской зоне.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Одессе военная контрразведка Службы безопасности задержала агента фсб, который шпионил за кораблями ВСУ, обороняющими морскую акваторию Украины.

По данным следствия, фигурант разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морпорта. Оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки боевых операций в морской зоне с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Чтобы направить вражеское оружие «в обход» украинской ПВО, агент получил дополнительное задание по выявлению огневых позиций зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны Украины. 

- говорится в заметке.

Фигурант объезжал побережье областного центра на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокации военных объектов на телефон. Собранные сведения агент мессенджером передавал своему российскому куратору.

Специалисты Службы безопасности пошагово задокументировали преступления агента и задержали по месту жительства в Одессе.

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Во время обысков в квартире задержанного обнаружены мобильный телефон и компьютер, которые злоумышленник использовал для коммуникации с фсб. По данным следствия, предателем оказался 37-летний безработный одессит, который попал в поле зрения оккупантов, когда искал быстрые заработки на Телеграмм-каналах.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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