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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Судью Ивченко, которого подозревают в госизмене, не взяли под стражу: решение ВСП

Судью Ивченко, которого подозревают в госизмене, не взяли под стражу: решение ВСП

Киев  •  УНН

 • 8236 просмотра

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ВСП отказал во взятии под стражу судьи Хозяйственного суда Киева Анатолия Ивченко, подозреваемого в госизмене. Его обвиняют в вынесении решения в пользу минобороны РФ в 2012 году, что привело к потере Украиной 3,1 млрд грн.

Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии под стражу судьи Хозяйственного суда Киева Анатолия Ивченко. Его подозревают в том, что в 2012 году он принял решение в пользу минобороны России, из-за которого Украина потеряла более 3 миллиардов гривен. Об этом сообщает Высший совет правосудия, передает УНН.

ВСП отказал в предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Хозяйственного суда города Киева,

- говорится в сообщении.

23 января ВСП рассмотрел представление заместителя Генерального прокурора Антона Войтенко. Во время заседания члены совета заслушали позиции прокуратуры, самого судьи и его адвокатов. В результате большинство членов ВСП - 11 из 14 - проголосовали против взятия Ивченко под стражу.

Прокуратура считает, что Ивченко, приняв в 2012 году решение, способствовал взысканию средств из государственного бюджета Украины в пользу России, которые впоследствии могли быть использованы для войны.

Сам судья отвергает обвинения, заявляя, что все его решения подтверждены судами высших инстанций, а обвинения считает политически мотивированными и подрывающими независимость правосудия.

Я - Ивченко Анатолий Николаевич - почти 15 лет работаю судьей Хозяйственного суда города Киева... ко мне домой и в рабочий кабинет пришли следователи ГБР с целью проведения несанкционированного судом обыска и вручили подозрение в совершении государственной измены. Такие действия продолжались девять часов,

- рассказал Ивченко.

Анатолий Ивченко заявляет, что подозрение в госизмене связано с его решением от сентября 2012 года по делу №5011-61/11340-2012. Это решение, по его словам, было оставлено без изменений Киевским апелляционным хозяйственным судом в декабре 2012 года и Высшим хозяйственным судом Украины в январе 2013 года, а Верховный Суд в мае того же года отказал в пересмотре дела.

Ивченко отмечает, что законность его решения подтвердили 11 судей, однако подозрение получил только он.

Он также отметил, что расследование этого дела началось в 2014 году по статье о неправосудном решении, но после признания ее неконституционной дело переквалифицировали на статью о государственной измене. Ивченко утверждает, что производство под номером 62023000000000707 было незаконно выделено из дела №62021000000000999, которое ранее закрыл следственный судья. Постановление о закрытии подтвердил Киевский апелляционный суд в ноябре 2023 года.

Ивченко отмечает, что следственные судьи установили: сроки досудебного расследования по этому делу истекли 1 января 2022 года. Постановлением Печерского районного суда Киева от 11 декабря 2024 года также признано, что любые действия и доказательства, полученные после этой даты, являются недопустимыми.

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По словам Ивченко, именно поэтому следователи решили провести обыски без санкции суда, хотя в 2016 году аналогичные обыски в рамках предыдущего производства проводились с разрешения следственного судьи. Обыски состоялись через 13 лет после принятия решения по делу.

Ивченко утверждает, что его обвиняют в вынесении решения без подтверждения законности оснований для взыскания средств, хотя, по его словам, такие действия суда должны были быть оценены только по итогам рассмотрения дела, а не на этапе открытия производства.

Особое внимание он обращает на роль Симоненко, который в 2012 году как сотрудник СБУ засвидетельствовал соответствие документов, поданных в суд, но в 2022 году, будучи заместителем Генерального прокурора, отменил постановление о закрытии производства и назначил группу прокуроров. По словам Ивченко, это создает конфликт интересов, поскольку именно Симоненко был свидетелем по этому делу.

Судья отмечает, что один из прокуроров, назначенных Симоненко, подписал незаконное постановление о выделении материалов из уголовного производства, что противоречит нормам УПК.

По его мнению, это является нарушением процессуальных норм.

Ивченко также заявил, что уже обратился в Европейский суд по правам человека, где его дело сейчас рассматривается.

Он считает, что этот прецедент создает опасную ситуацию для всех судей Украины, ведь теперь любое окончательное решение может быть поставлено под сомнение спустя годы.

Для меня очевидно, что такие действия являются следствием моей профессиональной деятельности, и в дальнейшем я проинформирую всех о деталях этого произвола,

- отметил судья.

В чем обвиняют?

Ивченко обвиняют в содействии нанесению ущерба экономике Украины на более чем 3,1 миллиарда гривен. По данным следствия, в 2012 году министерство обороны РФ подало иск в Хозяйственный суд Киева, требуя взыскать средства с Государственного бюджета Украины за якобы невыполнение обязательств по поставкам газа в 1996-1997 годах.

Несмотря на то, что Ивченко находился в отпуске, работники суда изменили его даты, чтобы он через автоматизированную систему получил это дело. Судья удовлетворил требования России, что, по мнению правоохранителей, могло способствовать финансированию войны.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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