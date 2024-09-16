Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Дела о защите чести, достоинства и деловой репутации очень сложные, поэтому для качественного рассмотрения таких исков необходима отдельная судебная инстанция и специализированные судьи, которые действительно разбираются в таких вопросах. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал директор Центра "Доступное правосудие", судья Высшего административного суда в отставке Александр Ситников.

Эта категория дел тяжелая. Она сложная, с точки зрения доказательной..., для судей это является проблемой - как оценить оценочные суждения. Для того чтобы защитить свою честь и достоинство - нужно иметь профессию в этой части. У нас очень мало адвокатов, которые этим занимаются и которые действительно разбираются в этих вопросах, - отметил он.

По его словам, дел репутационного характера в административном судопроизводстве встречается много, хоть они и считаются сложными.

Скажу еще, что не у всех судей есть уровень для рассмотрения таких дел. В таких случаях, если бы у нас был суд интеллектуальной собственности, то я бы повесил это на их рассмотрение. Они (дела о защите чести, достоинства и деловой репутации - ред.) очень тесно связаны с интеллектуальной собственностью. Я бы выделил такую специализацию в отдельное - чтобы собрать судей, которые действительно разбираются в этих вопросах, - указал судья в отставке.

Контекст

Украинский бизнесмен, владелец столичного торгово-развлекательного и бизнес-центра "Гулливер" Виктор Полищук обратился в Шевченковский районный суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН бизнесмен объяснил, что был вынужден обратиться в суд из-за заявления Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой". Полищук отметил, что эта информация является вымышленной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с "кремлевской верхушкой", потому что увидела такую информацию в СМИ.

Суд рассмотрит иск Полищука к АРМА 10 октября.

Добавим

Исследовав тему удалось выяснить, что информация о том, жена Виктора Полищука Лилия Ризва якобы является племянницей жены российского политика Дмитрия Медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства этой информации. УНН обратился к Ризаненко предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года не публичное лицо.