Репутаційні позови: суддя у відставці розповів про складність справ про захист честі та гідності

Справи про захист честі, гідності і ділової репутації дуже складні, тому для якісного розгляду таких позовів необхідна окрема судова інстанція та спеціалізовані судді, які дійсно розбираються у таких питаннях. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив директор Центру "Доступне правосуддя", суддя Вищого адміністративного суду у відставці Олександр Ситников.

Ця категорія справ важка. Вона складна, з точки зору доказової…, для суддів це є проблемою – як оцінити оціночні судження. Для того щоб захистити свою честь і гідність – потрібно мати фах в цій частині. В нас дуже мало адвокатів, які цим займаються і які дійсно розуміються у цих питаннях, - зазначив він.

За його словами, справ репутаційного характеру в адміністративному судочинстві зустрічається багато, хоч вони і вважаються складними.

Скажу ще, що не у всіх суддів є рівень для розгляду таких справ. В таких випадках, якби у нас був суд інтелектуальної власності, то я б повісив це на їх розгляд. Вони (справи про захист честі, гідності і ділової репутації – ред.) дуже тісно пов’язані з інтелектуальною власністю. Я б виділив таку спеціалізацію в окреме – щоб зібрати суддів, які дійсно розбираються у цих питаннях, - вказав суддя у відставці.

Контекст

Український бізнесмен, власник столичного торгово-розважального і бізнес-центру "Гулівер" Віктор Поліщук звернувся до Шевченківського районного суду з позовом до АРМА про захист честі, гідності та ділової репутації. У коментарі УНН бізнесмен пояснив, що був змушений звернутися до суду через заяву Олени Думи про наявність у нього та його дружини "тісних стосунків з кремлівською верхівкою". Поліщук наголосив, що ця інформація є видуманою та не відповідає дійсності.

Голова АРМА Олена Дума у відповідь на запит УНН пояснила, що звинуватила Поліщука та його дружину у зв’язках з "кремлівською верхівкою", бо побачила таку інформацію у ЗМІ.

Суд розгляне позов Поліщука до АРМА 10 жовтня.

Додамо

Дослідивши тему вдалося з’ясувати, що інформацію про те, дружина Віктора Поліщука Лілія Різва нібито є племінницею дружини російського політика дмитра медведєва, з’явилася у 2015-2016 роках. Поширював її на той час чинний нардеп Павло Різаненко у своїх блогах, однак жодного разу не додав докази цієї інформації. УНН звернувся до Різаненка надати документи, які б підтвердили його припущення, однак він відмовився коментувати, пославшись на те, що він з 2019 року не публічна особа.