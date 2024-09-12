Суд в Києві розгляне позов власника "Гуліверу" Поліщука до АРМА про захист честі та гідності
Київ • УНН
Шевченківський суд Києва 10 жовтня розгляне позов Віктора Поліщука до АРМА про захист честі та ділової репутації. Позов пов'язаний із заявою голови АРМА про нібито російські зв'язки бізнесмена.
Шевченківський районний суд Києва 10 жовтня розгляне позов власника столичного БФК "Гулівер" Віктора Поліщука про захист честі, гідності та ділової репутації до Агентства з розшуку і менеджменту активів через заяву його очільниці Олени Думи про нібито російські зв’язки бізнесмена. Відповідна ухвала суду є в розпорядженні УНН.
Відкрити провадження у справі за позовом Поліщука Віктора Степановича до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Приватного акціонерного товариства "Юридична практика" про захист честі, гідності та ділової репутації,
Підготовче засідання Шевченківського районного суду міста Києва призначене на 10 жовтня 2024 року.
Контекст
Віктор Поліщук звернувся до Шевченківського районного суду з позовом до АРМА про захист честі, гідності та ділової репутації. У коментарі УНН бізнесмен пояснив, що був змушений звернутися до суду через заяву Олени Думи про наявність у нього та його дружини "тісних стосунків з кремлівською верхівкою". Поліщук наголосив, що ця інформація є видуманою та не відповідає дійсності.
Голова АРМА Олена Дума у відповідь на запит УНН пояснила, що звинуватила Поліщука та його дружину у зв’язках з "кремлівською верхівкою", бо побачила таку інформацію у ЗМІ.
Додамо
Дослідивши тему вдалося з’ясувати, що інформацію про те, дружина Віктора Поліщука Лілія Різва нібито є племінницею дружини російського політика дмитра медведєва, з’явилася у 2015-2016 роках. Поширював її на той час чинний нардеп Павло Різаненко у своїх блогах, однак жодного разу не додав докази цієї інформації УНН звернувся до Різаненка надати документи, які б підтвердили його припущення, однак він відмовився коментувати, пославшись на те, що він з 2019 року не публічна особа.