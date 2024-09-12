Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства

Шевченковский районный суд Киева 10 октября рассмотрит иск владельца столичного БФК "Гулливер" Виктора Полищука о защите чести, достоинства и деловой репутации к Агентству по розыску и менеджменту активов из-за заявления его руководительницы Елены Думы о якобы российских связях бизнесмена. Соответствующее постановление суда есть в распоряжении УНН.

Открыть производство по делу по иску Полищука Виктора Степановича к Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Частного акционерного общества "Юридическая практика" о защите чести, достоинства и деловой репутации, - говорится в постановлении суда.

Подготовительное заседание Шевченковского районного суда города Киева назначено на 10 октября 2024 года.

Контекст

Виктор Полищук обратился в Шевченковский районный суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН бизнесмен объяснил, что был вынужден обратиться в суд из-за заявления Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой". Полищук отметил, что эта информация является вымышленной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с "кремлевской верхушкой", потому что увидела такую информацию в СМИ.

Добавим

Исследовав тему удалось выяснить, что информация о том, жена Виктора Полищука Лилия Ризва якобы является племянницей жены российского политика Дмитрия Медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства этой информации УНН обратился к Ризаненко предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года не публичное лицо.