Экс-депутат от «регионалов» помогал врагу наводить удары на Сумщину
Киев • УНН
СБУ задержала бывшего депутата Шосткинского горсовета, который шпионил за ВСУ и передавал данные фсб. Агент фиксировал перемещение войск и просил оккупантов бомбить город.
Служба безопасности задержала в Сумской области агента фсб, которым оказался экс-депутат Шосткинского горсовета от запрещенной Партии регионов. По данным правоохранителей, он шпионил за Силами обороны и призвал рашистов бомбить город, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным источников УНН в правоохранительных органах, речь идет об экс-депутате Олеге Куцепале.
Детали
Как рассказали в СБУ, экс-депутат скрыто отслеживал направления движения эшелонов ВСУ и фиксировал локации украинских войск, которые защищают приграничье Сумщины. Для этого он на своем авто объезжал местность и снимал соответствующие фото и видео.
Дополнительно предатель пытался выяснить нужную ему информацию от знакомых во время «бытовых разговоров».
Полученные сведения он отправлял кадровому сотруднику управления фсб по брянской области. Его личность и персональные данные уже установлены, отметили в СБУ.
Также, как отмечается, в агентурных «отчетах», кроме предоставления координат, предатель просил рашистов как можно быстрее наносить удары по городу, в частности по зданиям ТЦК.
Правоохранители задержали экс-депутата у себя дома в Шостке.
По данным следствия, его дистанционно завербовала фсб в июле этого года.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Экс-депутату грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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