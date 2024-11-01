Экс-депутат от «регионалов» помогал врагу наводить удары на Сумщину

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СБУ задержала бывшего депутата Шосткинского горсовета, который шпионил за ВСУ и передавал данные фсб. Агент фиксировал перемещение войск и просил оккупантов бомбить город.

Служба безопасности задержала в Сумской области агента фсб, которым оказался экс-депутат Шосткинского горсовета от запрещенной Партии регионов. По данным правоохранителей, он шпионил за Силами обороны и призвал рашистов бомбить город, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

По данным источников УНН в правоохранительных органах, речь идет об экс-депутате Олеге Куцепале.

Детали 

Как рассказали в СБУ, экс-депутат скрыто отслеживал направления движения эшелонов ВСУ и фиксировал локации украинских войск, которые защищают приграничье Сумщины. Для этого он на своем авто объезжал местность и снимал соответствующие фото и видео.

Дополнительно предатель пытался выяснить нужную ему информацию от знакомых во время «бытовых разговоров».

Полученные сведения он отправлял кадровому сотруднику управления фсб по брянской области. Его личность и персональные данные уже установлены, отметили в СБУ. 

Также, как отмечается, в агентурных «отчетах», кроме предоставления координат, предатель просил рашистов как можно быстрее наносить удары по городу, в частности по зданиям ТЦК.

Правоохранители задержали экс-депутата у себя дома в Шостке.

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По данным следствия, его дистанционно завербовала фсб в июле этого года.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Экс-депутату грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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