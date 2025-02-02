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В Одесі затримано ворожого агента, який шпигував за кораблями ЗСУ

В Одесі затримано ворожого агента, який шпигував за кораблями ЗСУ

Київ • УНН

 • 33788 перегляди

В Одесі затримано 37-річного агента ФСБ, який збирав дані про кораблі ЗСУ та позиції ППО. Зловмисник передавав зібрану інформацію окупантам через месенджер для планування ракетних атак.

Загарбники планували використати дані фігуранта для підготовки бойових операцій у морській зоні.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб, який шпигував за кораблями ЗСУ, що обороняють морську акваторію України.

За даними слідства, фігурант розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту. Окупанти планували використати ці дані для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе.

Щоб направити ворожу зброю "в обхід" української ППО, агент отримав додаткове завдання по виявленню вогневих позицій зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони України. 

- ідеться у дописі.

Фігурант об’їжджав узбережжя обласного центру на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон. Зібрані відомості агент месенджером передавав своєму російському куратору.

Фахівці Служби безпеки покроково задокументували злочини агента і затримали за місцем проживання в Одесі.

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Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено мобільний телефон та комп’ютер, які зловмисник використовував для комунікації з фсб. За даними слідства, зрадником виявився 37-річний безробітний одесит, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав швидкі заробітки на Телеграм-каналах.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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