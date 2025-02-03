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На Запоріжжі за державну зраду торік засудили 28 осіб - ОВА

Київ • УНН

 • 60119 перегляди

Правоохоронці Запорізької області розслідували понад 720 злочинів проти національної безпеки. Серед засуджених - високопосадові колаборанти, включаючи гауляйтера Енергодара та заступника псевдогубернатора.

Протягом минулого року правоохоронці в Запорізькій області розслідували понад 720 злочинів проти основ національної безпеки, засуджено 28 осіб. Про це повідомляє очільник начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

За фактами держзради повідомлено про підозру 38 особам, засуджено 28 осіб. За фактами колабораціонізму - 245 особам, засуджено 203 особи. За фактами пособництва державі-агресору - 12 особам, засуджено 18 осіб

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що серед обвинувачених та засуджених у 2024 році є значна кількість ТОП-колаборантів: гауляйтер Енергодара, заступник псевдогубернатора, керівниця "министерства труда", головний поліцейський окупованого Веселого, а також окупаційні "судді".

Про підозру було повідомлено й особам, які незаконно поширювали інформацію щодо сил та техніки ЗСУ, займалися виправданням збройної агресії РФ проти України та глорифікацією її учасників.

За наслідками досудового розслідування до суду скеровано 329 обвинувальних актів, підсумував очільник ОВА.

В Одесі затримано ворожого агента, який шпигував за кораблями ЗСУ02.02.25, 16:18 • 33788 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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