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СБУ повідомила про підозру російському посадовцю, який керує постачанням бойових літаків армії рф

СБУ повідомила про підозру російському посадовцю, який керує постачанням бойових літаків армії рф

Київ  •  УНН

 • 19747 перегляди

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СБУ повідомила про підозру директору російської авіабудівної корпорації Юрію Слюсарю за пособництво у веденні війни. Під його керівництвом з початку вторгнення вироблено понад 100 бойових літаків для атак на Україну.

Юрій Слюсар - директор російської об’єднаної авіабудівної корпорації, яка постачає літаки для армії рф - підозрюється в пособництві у веденні війни. СБУ зібрала на нього доказову базу, йдуть комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.

Про це повідомила СБУ, пише УНН.

З початку повномасштабного вторгнення Слюсар переформатував роботу авіаційної галузі рф під потреби військово-промислового комплексу. Зокрема, він посилив виробництво і модернізацію бойових літаків для бомбардування України і з 24 лютого 2022 року забезпечив виробництво понад 100 літальних апаратів: бомбардувальників Ту-22М3, винищувачів МіГ-31. Ці літаки атакують цивільну інфраструктуру України крилатими і балістичними ракетами, зокрема "Кинджалами".

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Також під керівництвом Слюсаря рашисти отримують на озброєння винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 та військово-транспортні борти Іл-76МД-90А.

Посадовець координує дії з вищим військово-політичним керівництвом рф і виконує їхнє "оборонне" замовлення.

СБУ заочно повідомила Слюсарю про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу (пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо

Раніше суд призначив 46-річному уродженцю Луганщини 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану. Він відслідковував рух ешелонів ЗСУ та локації вузлових станцій "Укрзалізниці", де вони робили зупинки.

Окупанти сподівались отримати від шпигуна координати складів із озброєнням та шпиталів, щоб надалі атакувати їх дронами та ракетами.

На Запоріжжі за державну зраду торік засудили 28 осіб - ОВА03.02.25, 02:48 • 60064 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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