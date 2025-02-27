СБУ повідомила про підозру російському посадовцю, який керує постачанням бойових літаків армії рф
Київ • УНН
СБУ повідомила про підозру директору російської авіабудівної корпорації Юрію Слюсарю за пособництво у веденні війни. Під його керівництвом з початку вторгнення вироблено понад 100 бойових літаків для атак на Україну.
Юрій Слюсар - директор російської об’єднаної авіабудівної корпорації, яка постачає літаки для армії рф - підозрюється в пособництві у веденні війни. СБУ зібрала на нього доказову базу, йдуть комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.
Про це повідомила СБУ, пише УНН.
З початку повномасштабного вторгнення Слюсар переформатував роботу авіаційної галузі рф під потреби військово-промислового комплексу. Зокрема, він посилив виробництво і модернізацію бойових літаків для бомбардування України і з 24 лютого 2022 року забезпечив виробництво понад 100 літальних апаратів: бомбардувальників Ту-22М3, винищувачів МіГ-31. Ці літаки атакують цивільну інфраструктуру України крилатими і балістичними ракетами, зокрема "Кинджалами".
Також під керівництвом Слюсаря рашисти отримують на озброєння винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 та військово-транспортні борти Іл-76МД-90А.
Посадовець координує дії з вищим військово-політичним керівництвом рф і виконує їхнє "оборонне" замовлення.
СБУ заочно повідомила Слюсарю про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу (пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).
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