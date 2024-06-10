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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57

В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 07:30  •  8899 просмотра

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россия владеет значительным парком из примерно 1500 самолетов, способных нести управляемые ракеты и авиабомбы и использовала истребители Су-57 вблизи границ Украины всего несколько раз из-за высокой стоимости и потенциальных имиджевых рисков в случае их уничтожения.

россияне лишь несколько раз применяли самолеты Су-57 вблизи украинских границ ввиду высокой стоимости и потенциальных имиджевых рисков в случае их уничтожения. Несмотря на это, россия все еще имеет значительный авиапарк, способный выполнять различные боевые задачи с помощью управляемых ракет и авиационных бомб. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Евлаш рассказал, что применение россиянами самолетов Су-57 было не частым, но его фиксировали в воздушном пространстве, у границ с Украиной.

"Они понимали, насколько дорогим является этот самолет и понимали, насколько опасно подходить этим самолетом к украинским границам. Поражение такого самолета-это прежде всего имиджевые потери", - говорит представитель.

Он добавляет, что в россии находится до 1,5 тыс. различных самолетов, выполняющих различные боевые задачи.

"Конечно уничтожение одного или двух самолетов - это мощно, но в россии еще остается серьезный авиапарк, который может нести не только управляемые ракеты типа Х-69, а другие управляемые авиационные бомбы", - сказал Евлаш.

Он отмечает, что за весь период полномасштабного вторжения, россияне использовали Су-57 несколько раз.

Напомним

8 июня Украина впервые в истории поразила Су-57 на территории аэродрома "ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
litak-sukhoho-su-57Су-57
ukrainaУкраина
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