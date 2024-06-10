У Повітряних cилах розповіли, наскільки критична для рф втрата Су-57
Київ • УНН
росія володіє значним парком з приблизно 1500 літаків, здатних нести керовані ракети і авіабомби і використовувала винищувачі Су-57 поблизу кордонів України всього кілька разів через високу вартість і потенційних іміджевих ризиків у разі їх знищення.
росіяни лише кілька разів застосовували літаки Су-57 поблизу українських кордонів з огляду на високу вартість та потенційні іміджеві ризики у разі їх знищення. Попри це, росія все ще має значний авіапарк, здатний виконувати різноманітні бойові завдання за допомогою керованих ракет та авіаційних бомб. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Євлаш розповів, що застосування росіянами літаків Су-57 було не частим, але його фіксували у повітряному просторі, біля кордонів з Україною.
"Вони розуміли, наскільки дорогим є цей літак і розуміли, наскільки небезпечно підходити цим літаком до українських кордонів. Ураження такого літака - це перш за все іміджеві втрати", - каже речник.
Він додає, що в росії знаходиться до 1,5 тис. різних літаків, які виконують різні бойові завдання.
"Звісно знищення одного чи двох літаків - це потужно, але в росії ще залишається серйозний авіапарк, який може нести не лише керовані ракети типу Х-69, а інші керовані авіаційні бомби", - сказав Євлаш.
Він зазначає, що за весь період повномасштабного вторгнення, росіяни використовували Су-57 кілька раз.
Нагадаємо
8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту.