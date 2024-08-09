На аэродроме в липецке базировались новые российские истребители Су-57 - Defense Express

Пораженная ВСУ авиабаза в липецке была одним из крупнейших российских учебных центров, где проходило обучение пилотов на новых истребителях Су-57. Об этом УНН пишет со ссылкой на Defence Express.

Детали

Авиабаза в липецке, где по сообщению Генштаба ВСУ был уничтожен склад боеприпасов, является одним из крупнейших учебных центров в рф ("4-й центр боевого применения и переобучения летного состава"). Defence Express отмечает, что основную эксплуатацию аэродрома осуществляет 968-й опытно-инструкторский смешанный авиаполк, но с начала полномасштабного российского вторжения базу также используют другие подразделения тактической авиации вкс рф для выполнения боевых задач.

На этой базе также проходило обучение российских пилотов на новом истребителе Су-57, который в рф называют самолетом "пятого поколения". По состоянию на апрель 2023 года эти самолеты были зафиксированы на спутниковых снимках сервиса Google Earth. Кроме того, рф заявляет об использовании Су-57 в войне против Украины.

Однако, были ли эти или другие российские самолеты на авиабазе под липецком во время атаки, и получили ли они повреждения, пока неизвестно. На аэродроме также базируются Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31, часть из которых используется как боевые, а часть как учебные машины.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на 9 августа успешно поразили военный аэродром "липецк" в липецкой области рф и средства ПВО российских оккупантов.

Впоследствии сообщили, что на аэродроме находилось несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

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