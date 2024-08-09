В липецкой области рф после массированной ночной атаки БПЛА отменили все развлекательные мероприятия
Киев • УНН
После массированной атаки БПЛА на военный аэродром в Липецкой области отменены развлекательные мероприятия. Продолжается эвакуация жителей из-за детонации, спортивные и семейные события будут проводиться с повышенными мерами безопасности.
Власти Липецкой области после массированной атаки дронов в ночь на 9 августа и пожара на местном военном аэродроме отменили проведение всех развлекательных мероприятий в регионе. Об этом пишет УНН.
"Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия", - написал губернатор Игорь Артамонов.
При этом спортивные и семейные события было решено проводить с обеспечением повышенных мер безопасности.
Тем временем соцсетях публикуют видео военного аэродрома, который горит и детонирует после атаки БПЛА.
Из-за детонации продолжается эвакуация жителей нескольких населенных пунктов.
Ранее сообщалось о пожаре на военном аэродроме в липецкой области после атаки дронов в ночь на 9 августа. Известно о 9 пострадавших.
Также этой ночью местные власти сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры, в результате чего было нарушено электроснабжение.
У рф стверджують про 7 "знищених" безпілотних катерів і 75 "збитих" дронів за ніч, 7 з них - у курській області9 августа 2024, 05:59 • 28060 просмотров