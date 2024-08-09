В липецкой области рф после массированной ночной атаки БПЛА отменили все развлекательные мероприятия

Власти Липецкой области после массированной атаки дронов в ночь на 9 августа и пожара на местном военном аэродроме отменили проведение всех развлекательных мероприятий в регионе. Об этом пишет УНН.

"Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия", - написал губернатор Игорь Артамонов.

При этом спортивные и семейные события было решено проводить с обеспечением повышенных мер безопасности.

Тем временем соцсетях публикуют видео военного аэродрома, который горит и детонирует после атаки БПЛА.

Из-за детонации продолжается эвакуация жителей нескольких населенных пунктов.

Ранее сообщалось о пожаре на военном аэродроме в липецкой области после атаки дронов в ночь на 9 августа. Известно о 9 пострадавших.

Также этой ночью местные власти сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры, в результате чего было нарушено электроснабжение.

У рф стверджують про 7 "знищених" безпілотних катерів і 75 "збитих" дронів за ніч, 7 з них - у курській області