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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В липецкой области рф после массированной ночной атаки БПЛА отменили все развлекательные мероприятия

В липецкой области рф после массированной ночной атаки БПЛА отменили все развлекательные мероприятия

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 07:02  •  18192 просмотра

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После массированной атаки БПЛА на военный аэродром в Липецкой области отменены развлекательные мероприятия. Продолжается эвакуация жителей из-за детонации, спортивные и семейные события будут проводиться с повышенными мерами безопасности.

Власти Липецкой области после массированной  атаки дронов в ночь на 9 августа и пожара на местном военном аэродроме отменили проведение всех развлекательных мероприятий в регионе. Об этом пишет УНН

"Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия", - написал губернатор Игорь Артамонов.

При этом спортивные и семейные события было решено проводить с обеспечением повышенных мер безопасности.

Тем временем соцсетях публикуют видео военного аэродрома, который горит и детонирует после атаки БПЛА.

Из-за детонации продолжается эвакуация жителей нескольких населенных пунктов.

Ранее сообщалось о пожаре на военном аэродроме в липецкой области после атаки дронов в ночь на 9 августа. Известно о 9 пострадавших.

  Также этой ночью местные власти сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры, в результате чего было нарушено электроснабжение.

У рф стверджують про 7 "знищених" безпілотних катерів і 75 "збитих" дронів за ніч, 7 з них - у курській області9 августа 2024, 05:59 • 28060 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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