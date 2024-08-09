В рф утверждают о 7 "уничтоженных" беспилотных катерах и 75 "сбитых" дронах за ночь, 7 из них - в курской области
Киев • УНН
российские власти сообщили о якобы сбитых беспилотниках и ракетах в нескольких областях рф и оккупированном Крыму. минобороны рф также заявило об уничтожении 7 безэкипажных катеров в Черном море.
В курской области рф власти сообщили о "сбитых" ракетах и дронах. минобороны рф утверждает о 75 "уничтоженных" или "перехваченных" дронах за ночь, а также 7 безэкипажных катерах в Черном море, пишет УНН.
Детали
мо рф отчиталось, что в Черном море якобы уничтожено 7 безэкипажных катеров, которые направлялись в направлении Крыма.
Также мо рф утверждает, что их ПВО якобы за ночь сбила в целом 75 беспилотников - над белгородской (26), липецкой (19), курской (7), брянской (5), воронежской (4) и орловской (1) областями рф, а также над Черным морем (8) и временно оккупированным Крымом (5).
и.о. губернатора курской области алексей смирнов, в свою очередь, сообщил в телеграм-канале, что в курской области прошлой ночью были якобы сбиты 4 ракеты и 4 беспилотника.
Между тем российские телеграм-каналы, как отмечает телеграм-канал ASTRA, утверждают, что "военная колонна вс рф разбита ночью рядом с селом октябрьское в рыльском районе курской области". Подтверждений этой информации нет.
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