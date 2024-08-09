В липецкой области рф на фоне атаки дронов горит военный аэродром: что известно

мчс россии сообщает о пожаре на военном аэродроме в липецкой области после атаки дронов в ночь на 9 августа. Есть пострадавшие. Жителей ближайших поселков эвакуировали. Об этом пишет УНН.

"Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Аэродром расположен вблизи населенных пунктов, в которых ранее была объявлена эвакуация.

"Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевые хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка", - сообщал губернатор Игорь Артамонов.

Этой ночью власти сообщили о массированной атаке беспилотников, повреждении объекта энергетической инфраструктуры, в результате чего было нарушено электроснабжение, а также "детонации взрывоопасных объектов".

Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа.

По информации губернатора, пострадали девять человек.

Дополнение

Как указал журналист Денис Казанский, российских военных на Курск ночью также попытались перебросить через липецкий военный аэродром. Но там произошла демилитаризация, и аэродром горел и взрывался до самого утра.

"Судя по самым ярким фейерверкам, армии рф был нанесен колоссальный урон", - добавил Казанский.