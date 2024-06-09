Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки поразили 21 район сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 21 район сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и несколько других важных объектов противника - говорится в сообщении.

Сообщается, что с начала текущих суток, по состоянию на это время, произошло 39 боевых столкновений. Захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Также российские войска нанесли ракетный удар, семь авиаударов с применением 11 управляемых авиабомб и уже задействовали 35 дронов-камикадзе, информирует Генштаб.

Кроме того, по уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах 48 авиационных ударов с применением 59 Кабов, задействовал 36 дронов-камикадзе оперативно-тактического уровня, почти 1280 FPV-дронов, совершил около четырех тысяч обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 83 - с применением реактивных систем залпового огня.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские захватчики с направлений шебекино и белгород (рф) наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Волчанск, Веселое, Старый Салтов, Степная Новоселовка, Купянск, Новоегоровка Харьковской области. Также, вражеская авиация била по районам Серебрянского Леса Луганской области, Новоалександровки, Ильинки, Водяного, Северного, Новоселовки Первой Донецкой области.

Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Дополнение

8 июня Украина впервые в истории поразила Су-57 на территории аэродрома "Ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта.