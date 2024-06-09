Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 518 560 человек личного состава и 7869 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 518 560 человек, 7869 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава-около 518 560 (+1270) человек,
- танков-7869 (+26) ЕД,
- боевых бронированных машин-15131 (+26) ЕД,
- артиллерийских систем - 13593 (+60) ЕД,
- РСЗО-1097 (+2) ед,
- средства ПВО-836 (+2) ед,
- самолетов-357 (+0) ЕД,
- вертолетов-326 (+0) ЕД,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-10982 (+37),
- крылатые ракеты-2277 (+0),
- корабли / катера-28 (+0) ЕД,
- подводные лодки-1 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн-18562 (+78) ЕД,
- специальная техника-2253 (+5).
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