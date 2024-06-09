Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака

Сегодня, девятого июня, все жители нашей планеты, которые уважают дружбу между людьми и понимают ее ценность, могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня друзей. Это неофициальное мероприятие было начато в 1930-х годах двадцатого века