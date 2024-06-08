Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  152491 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  120292 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  123027 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  113161 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  91249 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  74438 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  76804 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114178 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111983 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113928 просмотра

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Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска

На фронте с начала этих суток произошло уже 34 боестолкновения, при чем 10 уже произошло на Покровском направлении, на Харьковском продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска, напряженная ситуация - на Купянском направлении.

Война •   •  7202 просмотра
Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска

Женщина, спасенная из-под завалов после атаки рф на Полтавскую область, умерла - ОВА

Женщина, спасенная из-под завалов после российской атаки в Полтавской области Украины, к сожалению, умерла, несмотря на усилия врачей спасти ее жизнь.

Война •   •  7836 просмотра
Женщина, спасенная из-под завалов после атаки рф на Полтавскую область, умерла - ОВА

Еще один блок АЭС вернули в работу, что сократит дефицит, запланирован значительный импорт и ограничения с 16:00 - Минэнерго

На одной из атомных электростанций Украины энергоблок мощностью 1000 МВт был введен в эксплуатацию на 10 дней раньше запланированного срока после планового ремонта, что позволило сократить дефицит электроэнергии, вызванный российскими атаками.

Общество •   •  9348 просмотра
Еще один блок АЭС вернули в работу, что сократит дефицит, запланирован значительный импорт и ограничения с 16:00 - Минэнерго

Дроновая атака на северную осетию в россии: источники сообщили об операции ГУР

северная осетия в рф впервые подверглась дроновой атаке. Это операция Главного управления разведки Минобороны, сообщили УНН источники.

Война •   •  9156 просмотра
Дроновая атака на северную осетию в россии: источники сообщили об операции ГУР

Соглашение с KNDS предоставит первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов - Минстратегпром

Франко-немецкий оборонный гигант KNDS подписал соглашения с украинским производителем, предоставив первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов и предусмотрев открытие Центра по техническому обслуживанию пушек Caesar, где запасные части будут печататься на 3D-принтере из металла.

Война •   •  9487 просмотра
Соглашение с KNDS предоставит первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов - Минстратегпром

В Луганской области на оккупированных шахтах задерживают зарплату - ОВА

В Луганской области продолжаются российские обстрелы, на оккупированных территориях на шахтах "Востокуголь" задерживают заработную плату, а оккупанты в Рубежном отказываются принимать заявления о компенсации за уничтоженное имущество.

Война •   •  9714 просмотра
В Луганской области на оккупированных шахтах задерживают зарплату - ОВА

Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы

Президент Франции Макрон предостерегает от неявки на евровыборы в эти выходные. По его расчетам, это сыграет на руку ультраправым, набирающим силу.

Новости Мира •   •  9521 просмотра
Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы

северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

В российском минобороны утверждают, что сегодня ночью были атакованы дронами шесть регионов рф и временно оккупированный Крым и говорят о якобы сбитии 25 БПЛА, а также уничтожении двух безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова ночью, а утром еще по одному в северной осетии-алании, где атака, по сообщениям росСМИ, произошло впервые, и на белгородщине.

Война •   •  10990 просмотра
северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

россия намеренно использует высокоточные баллистические ракеты для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Одесской области, в результате чего гибнут мирные жители, включая детей.

Война •   •  12906 просмотра
Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр ответил, считает ли, что должны быть ограничения на дальность действия оружия, предоставленного Украине, после разрешения ей использовать, в частности, американское оружие для ударов внутри России.

Война •   •  14808 просмотра
Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф