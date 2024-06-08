Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска

На фронте с начала этих суток произошло уже 34 боестолкновения, причем 10 уже произошло на Покровском направлении, на Харьковском продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска, напряженная ситуация - на Купянском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 11:00 8 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала этих суток уже произошло 34 боевых столкновения. Российские захватчики совершили 12 авиационных ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами и 513 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сводке.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении сейчас продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 136 человек живой силы. Уничтожено пять артсистем, семь автомобилей и единицу спецтехники. Поражено 36 укрытий личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже три боевых столкновения. В районе Макеевки атака отбита, а две - продолжаются вблизи Грековки и Невского.

На Лиманском направлении происходит бой неподалеку Тернов, без успеха для противника.

На Северском направлении отражены пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Белогоровки, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток отражены два штурма противника в районах Ивановского и Андреевки.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Сегодня произошло уже 10 боестолкновений. Четыре атаки отбиты. Еще пять - продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины. По уточненной информации, на Покровском направлении, вчера враг потерял 261 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, три пушки и минометы, шесть автомобилей и единицу специальной техники.

На Кураховском направлении враг дважды начинал штурмовые действия вблизи Прасковьевки. Одна атака успешно отбита. Бой продолжается.

На Ореховском направлении российский агрессор предпринял одну безуспешную попытку улучшить тактическое положение в районе Новопрокоповки.

На Приднепровском направлении один раз оккупанты пытались оттеснить наших защитников в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка, как указано, существенных изменений не претерпела.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки", - отметили в Генштабе.

Сводка за минувшие сутки

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, произошло 101 боевое столкновение. В целом, за прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенных пунктах три ракетных и 101 авиационный удар (в частности, с применением семи ракет и 70 Кабов), совершили более 3500 обстрелов из различных типов вооружения, 89 из них - из реактивных систем залпового огня.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 16 мест скопления личного состава, станцию РЭБ, склад боеприпасов, район сосредоточения военной техники и два пункта управления, сообщили в Генштабе.

Еще плюс 1210 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага