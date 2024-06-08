Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска
Женщина, спасенная из-под завалов после атаки рф на Полтавскую область, умерла - ОВА
Еще один блок АЭС вернули в работу, что сократит дефицит, запланирован значительный импорт и ограничения с 16:00 - Минэнерго
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Соглашение с KNDS предоставит первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов - Минстратегпром
В Луганской области на оккупированных шахтах задерживают зарплату - ОВА
Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска
На фронте с начала этих суток произошло уже 34 боестолкновения, при чем 10 уже произошло на Покровском направлении, на Харьковском продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска, напряженная ситуация - на Купянском направлении.
Женщина, спасенная из-под завалов после атаки рф на Полтавскую область, умерла - ОВА
Женщина, спасенная из-под завалов после российской атаки в Полтавской области Украины, к сожалению, умерла, несмотря на усилия врачей спасти ее жизнь.
Еще один блок АЭС вернули в работу, что сократит дефицит, запланирован значительный импорт и ограничения с 16:00 - Минэнерго
На одной из атомных электростанций Украины энергоблок мощностью 1000 МВт был введен в эксплуатацию на 10 дней раньше запланированного срока после планового ремонта, что позволило сократить дефицит электроэнергии, вызванный российскими атаками.
Дроновая атака на северную осетию в россии: источники сообщили об операции ГУР
северная осетия в рф впервые подверглась дроновой атаке. Это операция Главного управления разведки Минобороны, сообщили УНН источники.
Соглашение с KNDS предоставит первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов - Минстратегпром
Франко-немецкий оборонный гигант KNDS подписал соглашения с украинским производителем, предоставив первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов и предусмотрев открытие Центра по техническому обслуживанию пушек Caesar, где запасные части будут печататься на 3D-принтере из металла.
В Луганской области на оккупированных шахтах задерживают зарплату - ОВА
В Луганской области продолжаются российские обстрелы, на оккупированных территориях на шахтах "Востокуголь" задерживают заработную плату, а оккупанты в Рубежном отказываются принимать заявления о компенсации за уничтоженное имущество.
Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы
Президент Франции Макрон предостерегает от неявки на евровыборы в эти выходные. По его расчетам, это сыграет на руку ультраправым, набирающим силу.
северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму
В российском минобороны утверждают, что сегодня ночью были атакованы дронами шесть регионов рф и временно оккупированный Крым и говорят о якобы сбитии 25 БПЛА, а также уничтожении двух безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова ночью, а утром еще по одному в северной осетии-алании, где атака, по сообщениям росСМИ, произошло впервые, и на белгородщине.
Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет
россия намеренно использует высокоточные баллистические ракеты для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Одесской области, в результате чего гибнут мирные жители, включая детей.
Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф
Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр ответил, считает ли, что должны быть ограничения на дальность действия оружия, предоставленного Украине, после разрешения ей использовать, в частности, американское оружие для ударов внутри России.