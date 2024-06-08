Генштаб: сьогодні вже 34 бої, десяток - на Покровському напрямку, на Куп'янському - напружено, ворог атакує біля Вовчанська

На фронті з початку цієї доби сталося вже 34 боєзіткнення, при чому 10 вже відбулося на Покровському напрямку, на Харківському тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська, напружена ситуація - на Куп'янському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 11:00 8 червня, пише УНН.

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"Від початку цієї доби вже відбулося 34 бойових зіткнення. Російські загарбники здійснили 12 авіаційних ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами і 513 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - ідеться у зведенні.

Як повідомляється, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. Знищено п’ять артсистем, сім автомобілів та одиницю спецтехніки. Уражено 36 укриттів особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. В районі Макіївки атаку відбито, а дві - тривають поблизу Греківки і Невського.

На Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника.

На Сіверському напрямку відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито два штурми противника в районах Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Сьогодні відбулося вже 10 боєзіткнень. Чотири атаки відбито. Ще п’ять - тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України. За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 261 окупанта вбитими та пораненими, знищено три бойові броньовані машини, три гармати і міномети, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну спробу покращити тактичне положення в районі Новопрокопівки.

На Придніпровському напрямку один раз окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка, як вказано, суттєвих змін не зазнала.

"Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки", - наголосили у Генштабі.

Зведення за минулу добу

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, за добу, що минула, російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних та 101 авіаційний удар (зокрема, із застосуванням семи ракет та 70 КАБів), здійснили понад 3500 обстрілів із різних типів озброєння, 89 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 16 місць скупчення особового складу, станцію РЕБ, склад боєприпасів, район зосередження військової техніки та два пункти управління, повідомили у Генштабі.

Ще плюс 1210 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога