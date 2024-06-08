Генштаб: сьогодні вже 34 бої, десяток - на Покровському напрямку, на Куп'янському - напружено, ворог атакує біля Вовчанська

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 16022 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 43461 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 64013 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109136 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133637 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137543 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237380 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170872 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190162 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173004 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
47 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 27597 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 23535 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 27411 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 35162 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 41591 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 237371 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358708 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374616 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290269 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363344 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58673 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75452 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86980 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169981 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172552 перегляди
Актуальне
Генштаб: сьогодні вже 34 бої, десяток - на Покровському напрямку, на Куп'янському - напружено, ворог атакує біля Вовчанська

Генштаб: сьогодні вже 34 бої, десяток - на Покровському напрямку, на Куп'янському - напружено, ворог атакує біля Вовчанська

Київ • УНН

 • 21132 перегляди

На фронті з початку цієї доби сталося вже 34 боєзіткнення, при чому 10 вже відбулося на Покровському напрямку, на Харківському тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська, напружена ситуація - на Куп'янському напрямку.

На фронті з початку цієї доби сталося вже 34 боєзіткнення, при чому 10 вже відбулося на Покровському напрямку, на Харківському тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська, напружена ситуація - на Куп'янському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 11:00 8 червня, пише УНН.

Деталі

"Від початку цієї доби вже відбулося 34 бойових зіткнення. Російські загарбники здійснили 12 авіаційних ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами і 513 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - ідеться у зведенні.

Як повідомляється, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. Знищено п’ять артсистем, сім автомобілів та одиницю спецтехніки. Уражено 36 укриттів особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. В районі Макіївки атаку відбито, а дві - тривають поблизу Греківки і Невського. 

На Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника.

На Сіверському напрямку відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито два штурми противника в районах Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Сьогодні відбулося вже 10 боєзіткнень. Чотири атаки відбито. Ще п’ять - тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України. За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 261 окупанта вбитими та пораненими, знищено три бойові броньовані машини, три гармати і міномети, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну спробу покращити тактичне положення в районі Новопрокопівки.

На Придніпровському напрямку один раз окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка, як вказано, суттєвих змін не зазнала.

"Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки", - наголосили у Генштабі.

Зведення за минулу добу

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, за добу, що минула, російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних та 101 авіаційний удар (зокрема, із застосуванням семи ракет та 70 КАБів), здійснили понад 3500 обстрілів із різних типів озброєння, 89 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 16 місць скупчення особового складу, станцію РЕБ, склад боєприпасів, район зосередження військової техніки та два пункти управління, повідомили у Генштабі.

Ще плюс 1210 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога08.06.24, 07:23 • 49250 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
makiivkaМакіївка
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
kramatorskКраматорськ
kharkivХарків
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21