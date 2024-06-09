Ще плюс 1270 окупантів і 26 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 518 560 осіб особового складу і 7869 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 518 560 осіб, 7869 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 518 560 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7869 (+26) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) од,
- артилерійських систем – 13593 (+60) од,
- РСЗВ – 1097 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 836 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37),
- крилаті ракети ‒ 2277 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 2253 (+5).
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