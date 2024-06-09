Сил оборони за добу уразили чотири засоби ППО рф – Генштаб
Київ • УНН
За один день Cили оборони завдали ударів по 21 району зосередження російських військ, 4 системам протиповітряної оборони та іншим важливим об'єктам противника/
Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 21 район зосередження особового складу, чотири засоби ППО рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, чотири засоби ППО та кілька інших важливих об’єктів противника
Повідомляється, що з початку поточної доби, станом на цей час, відбулося 39 бойових зіткнень. "Загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Також російські війська завдали ракетного удару, сім авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб і вже задіяли 35 дронів-камікадзе", - інформує Генштаб.
Окрім того, за уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 48 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБів, задіяв 36 дронів-камікадзе оперативно-тактичного рівня, майже 1280 FPV-дронів, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 83 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що російські загарбники з напрямків Шебекіно та Бєлгород (рф) завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ, Веселе, Старий Салтів, Степова Новоселівка, Куп’янськ, Новоєгорівка Харківської області. Також, ворожа авіація била по районах Серебрянського Лісу Луганської області, Новоолександрівки, Іллінки, Водяного, Північного, Новоселівки Першої Донецької області.
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Доповнення
8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту.