В первой половине 2024 года Украина сбила более 30 российских военных самолетов, в том числе 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МиГ-31, около 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Ил-22М11 и 1 Ту-22М3.
Более 30 российских военных самолетов поразили Силы обороны за первое полугодие 2024-го года, сообщил в пятницу СтратКом, передает УНН.
Детали
Как отмечается, Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно уничтожать российскую боевую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения.
В частности, поражены более 30 российских военных самолетов:
- девять Су-25;
- один Су-57;
- два МиГ-31;
- около 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два самолета А-50;
- один Ил-22М11;
- один Ту-22М3.
В СтратКоми ВСУ отметили, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из самолетов получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить.
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