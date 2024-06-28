Более 30 российских военных самолетов поразили Силы обороны за первое полугодие 2024-го года, сообщил в пятницу СтратКом, передает УНН.

Детали

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно уничтожать российскую боевую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения.

В частности, поражены более 30 российских военных самолетов:

- девять Су-25;

- один Су-57;

- два МиГ-31;

- около 13 Су-34;

- один Су-35;

- один Су-35С;

- два самолета А-50;

- один Ил-22М11;

- один Ту-22М3.

В СтратКоми ВСУ отметили, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из самолетов получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить.

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