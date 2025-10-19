Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-75 "Checkmate", открыв новую фазу в развитии легких стелс-самолетов пятого поколения. Об этом сообщает издание Аviacionline, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на авиазаводе имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре уже начали производство первого прототипа Су-75. Один из руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщил, что завод перешел от чертежей к реальному изготовлению экспериментальных самолетов на базе Су-57.

Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ

О проекте

Су-75 впервые показали в 2021 году на авиасалоне в Дубае (MAKS-2021) как одномоторный стелс-истребитель пятого поколения для внутреннего и экспортного рынков.

Самолет позиционировался как более доступная альтернатива Су-57 и западным аналогам (F-35, Gripen E, Rafale), с современной стелс-формой, модульной архитектурой и возможностью оснащения современной авионикой и вооружением для боев вне визуальной дальности (BVR).

Первые полеты планировали на 2023 год, но вторжение в Украину, международные санкции и проблемы с поставками западных компонентов и композитов отложили график. В 2022 году российские чиновники прогнозировали начало производства прототипов в 2024-м, летные испытания - в 2025-м, а серийное производство - к 2027 году.

Как Россия и Китай опередили США в мировом производстве тротила – New York Times

Технические особенности

Согласно патентам и техническим описаниям, проект претерпел изменения по сравнению с концептом 2021 года: увеличена площадь крыла, переработана центральная часть фюзеляжа для большего внутреннего объема (возможно, для дополнительного топлива или внутренних отсеков для вооружения). Также ведется работа над двухместными и беспилотными модификациями.

ОАК предусматривает модульное оснащение самолета различными пакетами авионики, РЭБ и сенсоров, а также возможность дополнительного пилота для будущих вариантов в рамках концепций совместной работы человека и машины (MUM-T).

Если производство прототипа будет официально подтверждено и состоятся первые летные демонстрации, это станет важным шагом для российской авиационной промышленности.

Вместе с тем, официальных пресс-релизов от Ростеха или Минобороны России с детальным подтверждением старта производства Су-75 пока не было.

Напомним

Россия изучает возможность инвестирования в производство истребителей Су-57 в Индии. Нью-Дели нуждается в эскадрилье самолетов пятого поколения, рассматривая Су-57 и F-35.

Россия впервые атаковала Лозовую на Харьковщине новым реактивным КАБом: бомба пролетела 130 км