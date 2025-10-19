Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-75

$41.640.00
48.520.00
ukenru
21:14 • 9974 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 17722 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 24312 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 38434 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 30532 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 45642 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67925 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46598 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48834 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36733 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
89%
749мм
Популярные новости
Правительство создало Координационный штаб для ускорения защиты энергетических объектов18 октября, 16:43 • 3702 просмотра
"Без тела и доказательств": во Франции загадочное судебное дело, в рамках которого мужчина получил десятки лет тюрьмы18 октября, 17:06 • 5110 просмотра
Ремонт ЗАЭС: восстановление электроснабжения продлится около недели - Гросси18 октября, 17:41 • 10016 просмотра
Россияне атаковали Харьковщину: КАБ разрушил жилой сектор в Лозовой, 6 пострадавших18 октября, 17:55 • 3214 просмотра
Сотни граждан Венгрии выдавали себя за украинских беженцев в Германии18 октября, 19:05 • 4770 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 92809 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 115756 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 140272 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 105042 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 129835 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Виктор Ляшко
Наталья Калмыкова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 25046 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 39799 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 45396 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 73234 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 120062 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Бильд
Вашингтон Пост

Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-75

Киев • УНН

 • 102 просмотра

На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре начали производство первого прототипа Су-75 "Checkmate", легкого стелс-самолета пятого поколения. Этот проект, впервые показанный в 2021 году, позиционируется как более доступная альтернатива Су-57 и западным аналогам.

Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-75

Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-75 "Checkmate", открыв новую фазу в развитии легких стелс-самолетов пятого поколения. Об этом сообщает издание Аviacionline, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на авиазаводе имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре уже начали производство первого прототипа Су-75. Один из руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщил, что завод перешел от чертежей к реальному изготовлению экспериментальных самолетов на базе Су-57.

Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ17.10.25, 13:12 • 14388 просмотров

О проекте

Су-75 впервые показали в 2021 году на авиасалоне в Дубае (MAKS-2021) как одномоторный стелс-истребитель пятого поколения для внутреннего и экспортного рынков.

Самолет позиционировался как более доступная альтернатива Су-57 и западным аналогам (F-35, Gripen E, Rafale), с современной стелс-формой, модульной архитектурой и возможностью оснащения современной авионикой и вооружением для боев вне визуальной дальности (BVR).

Первые полеты планировали на 2023 год, но вторжение в Украину, международные санкции и проблемы с поставками западных компонентов и композитов отложили график. В 2022 году российские чиновники прогнозировали начало производства прототипов в 2024-м, летные испытания - в 2025-м, а серийное производство - к 2027 году.

Как Россия и Китай опередили США в мировом производстве тротила – New York Times01.09.25, 22:19 • 5958 просмотров

Технические особенности

Согласно патентам и техническим описаниям, проект претерпел изменения по сравнению с концептом 2021 года: увеличена площадь крыла, переработана центральная часть фюзеляжа для большего внутреннего объема (возможно, для дополнительного топлива или внутренних отсеков для вооружения). Также ведется работа над двухместными и беспилотными модификациями.

ОАК предусматривает модульное оснащение самолета различными пакетами авионики, РЭБ и сенсоров, а также возможность дополнительного пилота для будущих вариантов в рамках концепций совместной работы человека и машины (MUM-T).

Если производство прототипа будет официально подтверждено и состоятся первые летные демонстрации, это станет важным шагом для российской авиационной промышленности.

Вместе с тем, официальных пресс-релизов от Ростеха или Минобороны России с детальным подтверждением старта производства Су-75 пока не было.

Напомним

Россия изучает возможность инвестирования в производство истребителей Су-57 в Индии. Нью-Дели нуждается в эскадрилье самолетов пятого поколения, рассматривая Су-57 и F-35.

Россия впервые атаковала Лозовую на Харьковщине новым реактивным КАБом: бомба пролетела 130 км18.10.25, 21:54 • 1970 просмотров

Вита Зеленецкая

Технологии
Война в Украине
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Индия
Су-57