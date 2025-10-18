Россия впервые атаковала Лозовую на Харьковщине новым реактивным КАБом: бомба пролетела 130 км

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 16449 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 30411 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 24054 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 42816 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 65978 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 45820 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48261 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36500 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25663 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22795 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.7м/с
85%
749мм
Популярные новости
Фракция "Слуги народа" соберется с премьером и чиновниками для координации политики: детали18 октября, 10:09 • 6102 просмотра
Позиция Трампа после встречи с Зеленским удивила некоторых европейских партнеров - СМИ18 октября, 11:39 • 10008 просмотра
Туск после встречи Зеленского с Трампом: солидарность Европы с Украиной сегодня важнее, чем когда-либо ранее18 октября, 12:02 • 5530 просмотра
Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцамиVideo18 октября, 12:15 • 8652 просмотра
Двух украинских защитников годами держали в рабстве на оккупированной территории Луганщины: недавно их вернули из пленаPhoto18 октября, 12:19 • 10679 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 88502 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 111813 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 136981 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 101905 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 126736 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Александр Стабб
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 23105 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 37024 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 42929 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 70902 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 117885 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Ракетная система С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

Россия впервые атаковала Лозовую на Харьковщине новым реактивным КАБом: бомба пролетела 130 км

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Российские войска впервые нанесли авиаудар по Лозовой на Харьковщине 18 октября, применив управляемую авиабомбу новой модификации УМПБ-5Р. В результате атаки повреждены дома и хозяйственные постройки, шесть человек пострадали.

Россия впервые атаковала Лозовую на Харьковщине новым реактивным КАБом: бомба пролетела 130 км

Вечером в субботу, 18 октября, российские войска впервые нанесли авиаудар по Лозовой в Харьковской области, применив управляемую авиабомбу (УАБ) новой модификации. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Правоохранители сообщили, что взрыв произошел около 17:40. Удар был нанесен по частному сектору. 

По данным следствия, 18 октября около 17:40 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая. Повреждены дома и хозяйственные постройки

- говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, авиабомбу запустили с временно оккупированной территории Украины. 

Это первый случай применения управляемой авиабомбы по г. Лозовая

- подчеркнули в прокуратуре.

Позже правоохранители проинформировали, что речь идет о реактивной авиабомбе.

По предварительным данным правоохранителей, по г. Лозовая был нанесен удар управляемой авиационной бомбой новой модификации - УМПБ-5Р (реактивного типа), которая преодолела расстояние ориентировочно 130 км

- уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Напомним

В субботу, 18 октября российские войска нанесли удар УАБ по Лозовой в Харьковской области, повредив 11 частных домов и вызвав пожар. В результате атаки пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы с взрывными травмами.

Украина не может противостоять баллистическим ударам РФ собственными ПВО - Зеленский17.10.25, 23:15 • 3432 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Лозова
Украина