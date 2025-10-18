Россия впервые атаковала Лозовую на Харьковщине новым реактивным КАБом: бомба пролетела 130 км
Киев • УНН
Российские войска впервые нанесли авиаудар по Лозовой на Харьковщине 18 октября, применив управляемую авиабомбу новой модификации УМПБ-5Р. В результате атаки повреждены дома и хозяйственные постройки, шесть человек пострадали.
Вечером в субботу, 18 октября, российские войска впервые нанесли авиаудар по Лозовой в Харьковской области, применив управляемую авиабомбу (УАБ) новой модификации. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Правоохранители сообщили, что взрыв произошел около 17:40. Удар был нанесен по частному сектору.
По данным следствия, 18 октября около 17:40 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая. Повреждены дома и хозяйственные постройки
По информации прокуратуры, авиабомбу запустили с временно оккупированной территории Украины.
Это первый случай применения управляемой авиабомбы по г. Лозовая
Позже правоохранители проинформировали, что речь идет о реактивной авиабомбе.
По предварительным данным правоохранителей, по г. Лозовая был нанесен удар управляемой авиационной бомбой новой модификации - УМПБ-5Р (реактивного типа), которая преодолела расстояние ориентировочно 130 км
Отмечается, что в настоящее время начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.
Напомним
