росія вперше атакувала Лозову на Харківщині новим реактивним КАБом: бомба пролетіла 130 км
Київ • УНН
російські війська вперше завдали авіаудару по Лозовій на Харківщині 18 жовтня, застосувавши керовану авіабомбу нової модифікації УМПБ-5Р. Внаслідок атаки пошкоджено будинки та господарчі споруди, шестеро людей постраждали.
Увечері суботи, 18 жовтня, російські війська вперше завдали авіаудару по Лозовій на Харківщині, застосувавши керовану авіабомбу (КАБ) нової модифікації. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Правоохоронці повідомили, що вибух стався близько 17:40. Удар було нанесено по приватному сектору.
За даними слідства, 18 жовтня близько 17:40 збройні сили рф завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова. Пошкоджено будинки та господарчі споруди
За інформацією прокуратури, авіабомбу запустили з тимчасово окупованої території України.
Це перший випадок застосування керованої авіабомби по м. Лозова
Пізніше правоохоронці поінформували, що йдеться про реактивну авіабомбу.
За попередніми даними правоохоронців, по м. Лозова було завдано удару керованою авіаційною бомбою нової модифікації - УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км
Зазначається, що наразі розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
Нагадаємо
У суботу, 18 жовтня російські війська завдали удару КАБом по Лозовій на Харківщині, пошкодивши 11 приватних будинків та спричинивши пожежу. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, двох з них госпіталізовано з вибуховими травмами.
Україна не може протистояти балістичним ударам рф власними ППО - Зеленський17.10.25, 23:15 • 3450 переглядiв