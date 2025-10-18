Україна не може протистояти балістичним ударам рф власними ППО - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може протистояти російським балістичним ударам власними системами ППО. Для цього необхідний тиск на росію, зокрема пакет відповідної зброї.
Деталі
"Україна за ці роки стала досить сильною, але ми не можемо сьогодні боротися своїми системами ППО, наприклад, проти балістичних ракет. Так само на такі удари балістичними ракетами, яких наша енергетика просто не витримує. Нам дуже складно. На це потрібен тиск. Для цього потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї - це тиск. Ми про це говорили ще півроку назад. Для того, щоб деякі проводити операції суто по військовим цілям, вам потрібна сукупність факторів. Перш за все, це використання разом і дронів, і деяких інших видів зброї. І нам чогось не вистачає, хоча свої інструменти з'являються, але час грає не на боці людей", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський розповів, що провів після зустрічі з Дональдом Трампом телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками "Коаліції охочих".
Трамп заявив, що путін ненавидить Зеленського, і український президент відповів, що має таке ж ставлення до путіна.