Украина не может противостоять баллистическим ударам РФ собственными ПВО - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может противостоять российским баллистическим ударам собственными системами ПВО. Для этого необходимо давление на Россию, в частности пакет соответствующего оружия.
Подробности
"Украина за эти годы стала достаточно сильной, но мы не можем сегодня бороться своими системами ПВО, например, против баллистических ракет. Так же на такие удары баллистическими ракетами, которых наша энергетика просто не выдерживает. Нам очень сложно. На это нужно давление. Для этого нужно давление. Я считаю, что пакет соответствующего оружия - это давление. Мы об этом говорили еще полгода назад. Для того, чтобы некоторые проводить операции сугубо по военным целям, вам нужна совокупность факторов. Прежде всего, это использование вместе и дронов, и некоторых других видов оружия. И нам чего-то не хватает, хотя свои инструменты появляются, но время играет не на стороне людей", - сказал Зеленский.
Напомним
Зеленский рассказал, что провел после встречи с Дональдом Трампом телефонный разговор с группой лидеров европейских стран, с основными представителями "Коалиции желающих".
Трамп заявил, что Путин ненавидит Зеленского, и украинский президент ответил, что имеет такое же отношение к Путину.