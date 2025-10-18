Росіяни атакували Харківщину: КАБ зруйнував житловий сектор у Лозовій, 6 постраждалих
Київ • УНН
18 жовтня російські війська завдали удару КАБом по Лозовій на Харківщині, пошкодивши 11 приватних будинків та спричинивши пожежу. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, двох з них госпіталізовано з вибуховими травмами.
Ворог здійснив атаку по Харківській області, внаслідок якого пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. За даними керівника ОВА Харківщини черговий удар росіян призвів до поранень 6-х людей. Про атаку зс рф на житловий сектор міста Лозова повідомляє також ДСНС, передає УНН.
Деталі
18 жовтня російські загарбники здійснили удар КАБом авіабомбою по місту Лозова на Харківщині.
Внаслідок російського обстрілу, спалахнув приватний будинок на площі 80 м.кв. Також пошкоджено 11 приватних будинків.
Полтава вночі зазнала атаки рф дронами: показали наслідки18.10.25, 09:44 • 8772 перегляди
Інформація про постраждалих наступна.
За даними керівника ОВА Олега Синєгубова, постраждали шестеро людей:
47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки. Також постраждав 39-річний чоловік.
Уточнюється, що 47-річна та 77-річна жінки отримали вибухові травми та були шпиталізовані.
Раніше про атаку рф по Лозовій повідомляли у ДСНС.
"Російські війська сьогодні ввечері (18 жовтня – ред.) завдали удар по житловому сектору міста Лозова, що на Харківщині. .. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа", – проінформували в ДСНС.
Нагадаємо
Декілька днів тому російські війська завдали удару крилатими авіабомбами по Немишлянському та Слобідському районах Харкова. Внаслідок атаки 42-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.
Ворожий обстріл Кіровоградщини змінив рух приміських поїздів14.10.25, 11:06 • 3234 перегляди