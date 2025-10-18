$41.640.00
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 14923 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 26847 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 21744 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 40613 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 64175 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 45289 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 47857 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36395 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25579 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22733 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Росіяни атакували Харківщину: КАБ зруйнував житловий сектор у Лозовій, 6 постраждалих

Київ • УНН

 • 950 перегляди

18 жовтня російські війська завдали удару КАБом по Лозовій на Харківщині, пошкодивши 11 приватних будинків та спричинивши пожежу. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, двох з них госпіталізовано з вибуховими травмами.

Росіяни атакували Харківщину: КАБ зруйнував житловий сектор у Лозовій, 6 постраждалих

Ворог здійснив атаку по Харківській області, внаслідок якого пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. За даними керівника ОВА Харківщини черговий удар росіян призвів до поранень 6-х людей. Про атаку зс рф на житловий сектор міста Лозова повідомляє також ДСНС, передає УНН.

Деталі

18 жовтня російські загарбники здійснили удар КАБом авіабомбою по місту Лозова на Харківщині. 

Внаслідок російського обстрілу, спалахнув приватний будинок на площі 80 м.кв. Також пошкоджено 11 приватних будинків.

Полтава вночі зазнала атаки рф дронами: показали наслідки18.10.25, 09:44 • 8772 перегляди

Інформація про постраждалих наступна.

За даними керівника ОВА Олега Синєгубова, постраждали шестеро людей:

47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки. Також постраждав 39-річний чоловік.

Уточнюється, що 47-річна та 77-річна жінки отримали вибухові травми та були шпиталізовані.

Раніше про атаку рф по Лозовій повідомляли у ДСНС.

"Російські війська сьогодні ввечері (18 жовтня – ред.) завдали удар по житловому сектору міста Лозова, що на Харківщині. .. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа", – проінформували в ДСНС.

Нагадаємо

Декілька днів тому російські війська завдали удару крилатими авіабомбами по Немишлянському та Слобідському районах Харкова. Внаслідок атаки 42-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

Ворожий обстріл Кіровоградщини змінив рух приміських поїздів14.10.25, 11:06 • 3234 перегляди

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Лозова