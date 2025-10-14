Ворожий обстріл Кіровоградщини змінив рух приміських поїздів
Київ • УНН
Через ворожий обстріл Кіровоградської області Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів, деякі з них курсуватимуть за зміненим маршрутом або тимчасово не ходитимуть. Також затримуються 15 інших поїздів по Україні.
Ворожий обстріл Кіровоградської області вплинув на рух приміських поїздів, повідомили в Укрзалізниці у вівторок, пише УНН.
У звʼязку з ворожим обстрілом Кіровоградщини маємо зміни в русі приміських поїздів в цю добу
росіяни атакували критичну інфраструктуру на Кіровоградщині, є перебої зі світлом14.10.25, 08:19 • 2298 переглядiв
Спочатку повідомлялося, що за змінним маршрутом (без заїзду до станції Тимкове) курсуватимуть:
- №6035/6036 Помічна - Долинська (замість Помічна - Знамʼянка);
- №6041 Долинська - Помічна;
- №6466/6455 Висунь - П'ятихатки (замість Тимкове - Пʼятихатки);
- №6487 Кривий Ріг - Висунь (замість Кривий Ріг - Тимкове);
- №6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове - Кривий Ріг).
Також вказано, що сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди Кіровоградщини:
- №6039 Долинська - Тимкове;
- №6040 Тимкове - Долинська.
Згодом в УЗ оновили інформацію про рух поїздів на Кіровоградщині, вказавши, що без заїзду до станції Тимкове сьогодні курсуватимуть:
- №6041/6042 Помічна - Долинська звичним графіком;
- №6043/6044 за маршрутом Долинська – Помічна (замість Знамʼянка - Помічна), відправлення з Долинської о 19:25 (замість 18:42).
Зеленський: рф знову атакувала енергетику і залізницю, треба достатньо ППО, і ми розраховуємо на дії США, Європи і всіх партнерів14.10.25, 10:00 • 1960 переглядiв
Також, за даними Укрзалізниці на 10:26, затримуються 15 поїздів:
- №47/48 Мукачево-Запоріжжя-1 (+2:46);
- №15/16 Ворохта-Харків-Пас. (+2:00);
- №121/122 Київ-Пас.-Херсон (+1:45);
- №5/6 Івано-Франківськ-Запоріжжя-1 (+1:01);
- №115/116 Чернівці-Запоріжжя-1 (+1:01);
- №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:25);
- №103/104 Краматорськ-Львів (+0:25);
- №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:20);
- №753/754 Кривий Ріг-Головний-Київ-Пас. (+0:14);
- №725/726 Харків-Пас.-Київ-Пас. (+0:10);
- №711/712 Київ-Пас.-Краматорськ (+0:06);
- №721/722 Київ-Пас.-Харків-Пас. (+0:05);
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:05);
- №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:05);
- №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:05).