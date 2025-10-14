$41.610.01
Ворожий обстріл Кіровоградщини змінив рух приміських поїздів

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

Через ворожий обстріл Кіровоградської області Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів, деякі з них курсуватимуть за зміненим маршрутом або тимчасово не ходитимуть. Також затримуються 15 інших поїздів по Україні.

Ворожий обстріл Кіровоградщини змінив рух приміських поїздів

Ворожий обстріл Кіровоградської області вплинув на рух приміських поїздів, повідомили в Укрзалізниці у вівторок, пише УНН.

У звʼязку з ворожим обстрілом Кіровоградщини маємо зміни в русі приміських поїздів в цю добу

- повідомили в УЗ.

росіяни атакували критичну інфраструктуру на Кіровоградщині, є перебої зі світлом14.10.25, 08:19 • 2298 переглядiв

Спочатку повідомлялося, що за змінним маршрутом (без заїзду до станції Тимкове) курсуватимуть:

  • ﻿﻿№6035/6036 Помічна - Долинська (замість Помічна - Знамʼянка);
    • ﻿﻿№6041 Долинська - Помічна;
      • №6466/6455 Висунь - П'ятихатки (замість Тимкове - Пʼятихатки);
        • №6487 Кривий Ріг - Висунь (замість Кривий Ріг - Тимкове);
          • №6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове - Кривий Ріг).

            Також вказано, що сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди Кіровоградщини:

            • №6039 Долинська - Тимкове;
              • №6040 Тимкове - Долинська.

                Згодом в УЗ оновили інформацію про рух поїздів на Кіровоградщині, вказавши, що без заїзду до станції Тимкове сьогодні курсуватимуть:

                • №6041/6042 Помічна - Долинська звичним графіком;
                  • №6043/6044 за маршрутом Долинська – Помічна (замість Знамʼянка - Помічна), відправлення з Долинської о 19:25 (замість 18:42).

                    Зеленський: рф знову атакувала енергетику і залізницю, треба достатньо ППО, і ми розраховуємо на дії США, Європи і всіх партнерів14.10.25, 10:00 • 1960 переглядiв

                    Також, за даними Укрзалізниці на 10:26, затримуються 15 поїздів:

                    • №47/48 Мукачево-Запоріжжя-1 (+2:46);
                      • №15/16 Ворохта-Харків-Пас. (+2:00);
                        • №121/122 Київ-Пас.-Херсон (+1:45);
                          • №5/6 Івано-Франківськ-Запоріжжя-1 (+1:01);
                            • №115/116 Чернівці-Запоріжжя-1 (+1:01);
                              • №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:25);
                                • №103/104 Краматорськ-Львів (+0:25);
                                  • №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:20);
                                    • №753/754 Кривий Ріг-Головний-Київ-Пас. (+0:14);
                                      • №725/726 Харків-Пас.-Київ-Пас. (+0:10);
                                        • №711/712 Київ-Пас.-Краматорськ (+0:06);
                                          • №721/722 Київ-Пас.-Харків-Пас. (+0:05);
                                            • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:05);
                                              • №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:05);
                                                • №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:05).

                                                  Юлія Шрамко

                                                  Суспільство
                                                  Сутички
                                                  Кіровоградська область
                                                  Кривий Ріг