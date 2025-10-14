Ворожий обстріл Кіровоградщини змінив рух приміських поїздів

Ворожий обстріл Кіровоградської області вплинув на рух приміських поїздів, повідомили в Укрзалізниці у вівторок, пише УНН.

У звʼязку з ворожим обстрілом Кіровоградщини маємо зміни в русі приміських поїздів в цю добу - повідомили в УЗ.

Спочатку повідомлялося, що за змінним маршрутом (без заїзду до станції Тимкове) курсуватимуть:

﻿﻿№6035/6036 Помічна - Долинська (замість Помічна - Знамʼянка);

﻿﻿№6041 Долинська - Помічна;

№6466/6455 Висунь - П'ятихатки (замість Тимкове - Пʼятихатки);

№6487 Кривий Ріг - Висунь (замість Кривий Ріг - Тимкове);

№6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове - Кривий Ріг).

Також вказано, що сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди Кіровоградщини:

№6039 Долинська - Тимкове;

№6040 Тимкове - Долинська.

Згодом в УЗ оновили інформацію про рух поїздів на Кіровоградщині, вказавши, що без заїзду до станції Тимкове сьогодні курсуватимуть:

№6041/6042 Помічна - Долинська звичним графіком;

№6043/6044 за маршрутом Долинська – Помічна (замість Знамʼянка - Помічна), відправлення з Долинської о 19:25 (замість 18:42).

Також, за даними Укрзалізниці на 10:26, затримуються 15 поїздів: