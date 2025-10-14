Вражеский обстрел Кировоградской области изменил движение пригородных поездов

Вражеский обстрел Кировоградской области повлиял на движение пригородных поездов, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.

В связи с вражеским обстрелом Кировоградщины есть изменения в движении пригородных поездов в эти сутки - сообщили в УЗ.

Изначально сообщалось, что по измененному маршруту (без заезда на станцию Тимково) будут курсировать:

№6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);

№6041 Долинская - Помошная;

№6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);

№6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);

№6488 Высунь – Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).

Также указано, что сегодня временно не будут курсировать поезда Кировоградской области:

№6039 Долинская - Тимково;

№6040 Тимково - Долинская.

Впоследствии в УЗ обновили информацию о движении поездов в Кировоградской области, указав, что без заезда на станцию Тимково сегодня будут курсировать:

№6041/6042 Помошная - Долинская по обычному графику;

№6043/6044 по маршруту Долинская – Помошная (вместо Знаменка - Помошная), отправление из Долинской в 19:25 (вместо 18:42).

Также, по данным Укрзализныци на 10:26, задерживаются 15 поездов: