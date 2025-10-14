$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
08:16 • 2978 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 2130 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 9740 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 12008 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 14181 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17044 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 26860 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34622 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 36256 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 30094 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
Вражеский обстрел Кировоградской области изменил движение пригородных поездов

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Из-за вражеского обстрела Кировоградской области Укрзализныця изменила движение пригородных поездов, некоторые из них будут курсировать по измененному маршруту или временно не будут ходить. Также задерживаются 15 других поездов по Украине.

Вражеский обстрел Кировоградской области изменил движение пригородных поездов

Вражеский обстрел Кировоградской области повлиял на движение пригородных поездов, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.

В связи с вражеским обстрелом Кировоградщины есть изменения в движении пригородных поездов в эти сутки

- сообщили в УЗ.

россияне атаковали критическую инфраструктуру в Кировоградской области, есть перебои со светом14.10.25, 08:19 • 2264 просмотра

Изначально сообщалось, что по измененному маршруту (без заезда на станцию Тимково) будут курсировать:

  • №6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);
    • №6041 Долинская - Помошная;
      • №6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);
        • №6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);
          • №6488 Высунь – Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).

            Также указано, что сегодня временно не будут курсировать поезда Кировоградской области:

            • №6039 Долинская - Тимково;
              • №6040 Тимково - Долинская.

                Впоследствии в УЗ обновили информацию о движении поездов в Кировоградской области, указав, что без заезда на станцию Тимково сегодня будут курсировать:

                • №6041/6042 Помошная - Долинская по обычному графику;
                  • №6043/6044 по маршруту Долинская – Помошная (вместо Знаменка - Помошная), отправление из Долинской в 19:25 (вместо 18:42).

                    Зеленский: рф снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеров14.10.25, 10:00 • 1890 просмотров

                    Также, по данным Укрзализныци на 10:26, задерживаются 15 поездов:

                    • №47/48 Мукачево-Запорожье-1 (+2:46);
                      • №15/16 Ворохта-Харьков-Пасс. (+2:00);
                        • №121/122 Киев-Пасс.-Херсон (+1:45);
                          • №5/6 Ивано-Франковск-Запорожье-1 (+1:01);
                            • №115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+1:01);
                              • №21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:25);
                                • №103/104 Краматорск-Львов (+0:25);
                                  • №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:20);
                                    • №753/754 Кривой Рог-Главный-Киев-Пасс. (+0:14);
                                      • №725/726 Харьков-Пасс.-Киев-Пасс. (+0:10);
                                        • №711/712 Киев-Пасс.-Краматорск (+0:06);
                                          • №721/722 Киев-Пасс.-Харьков-Пасс. (+0:05);
                                            • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:05);
                                              • №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:05);
                                                • №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:05).

                                                  Юлия Шрамко

                                                  Общество
                                                  Столкновения
                                                  Кировоградская область
                                                  Кривой Рог