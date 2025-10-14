Вражеский обстрел Кировоградской области изменил движение пригородных поездов
Киев • УНН
Из-за вражеского обстрела Кировоградской области Укрзализныця изменила движение пригородных поездов, некоторые из них будут курсировать по измененному маршруту или временно не будут ходить. Также задерживаются 15 других поездов по Украине.
Вражеский обстрел Кировоградской области повлиял на движение пригородных поездов, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.
В связи с вражеским обстрелом Кировоградщины есть изменения в движении пригородных поездов в эти сутки
Изначально сообщалось, что по измененному маршруту (без заезда на станцию Тимково) будут курсировать:
- №6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);
- №6041 Долинская - Помошная;
- №6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);
- №6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);
- №6488 Высунь – Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).
Также указано, что сегодня временно не будут курсировать поезда Кировоградской области:
- №6039 Долинская - Тимково;
- №6040 Тимково - Долинская.
Впоследствии в УЗ обновили информацию о движении поездов в Кировоградской области, указав, что без заезда на станцию Тимково сегодня будут курсировать:
- №6041/6042 Помошная - Долинская по обычному графику;
- №6043/6044 по маршруту Долинская – Помошная (вместо Знаменка - Помошная), отправление из Долинской в 19:25 (вместо 18:42).
Также, по данным Укрзализныци на 10:26, задерживаются 15 поездов:
- №47/48 Мукачево-Запорожье-1 (+2:46);
- №15/16 Ворохта-Харьков-Пасс. (+2:00);
- №121/122 Киев-Пасс.-Херсон (+1:45);
- №5/6 Ивано-Франковск-Запорожье-1 (+1:01);
- №115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+1:01);
- №21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:25);
- №103/104 Краматорск-Львов (+0:25);
- №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:20);
- №753/754 Кривой Рог-Главный-Киев-Пасс. (+0:14);
- №725/726 Харьков-Пасс.-Киев-Пасс. (+0:10);
- №711/712 Киев-Пасс.-Краматорск (+0:06);
- №721/722 Киев-Пасс.-Харьков-Пасс. (+0:05);
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:05);
- №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:05);
- №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:05).