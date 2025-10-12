Ворог атакував Харків крилатими авіабомбами: є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська завдали удару крилатими авіабомбами по Немишлянському та Слобідському районах Харкова. Внаслідок атаки 42-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.
У Харкові ворог завдав удару крилатими авіабомбами (КАБ) по кількох районах міста, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, падіння ворожих боєприпасів зафіксовано в Немишлянському та Слобідському районах. На місце події вже вирушили підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.
Внаслідок удару в Слобідському районі постраждав 42-річний чоловік. Медики надали йому першу допомогу на місці, після чого пацієнта шпиталізували для подальшого лікування.
За уточненою інформацією, постраждав 42-річний чоловік. Медики надали йому першу необхідну допомогу. Постраждалого шпиталізують
Місце події розслідують, тривають роботи з обстеження наслідків удару та забезпечення безпеки мешканців.
У Дніпрі пролунав вибух та піднявся стовп диму: окупанти, ймовірно, атакували КАБом09.10.25, 18:23 • 10344 перегляди