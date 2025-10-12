Враг атаковал Харьков крылатыми авиабомбами: есть пострадавший
Российские войска нанесли удар крылатыми авиабомбами по Немышлянскому и Слободскому районам Харькова. В результате атаки 42-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.
В Харькове враг нанес удар крылатыми авиабомбами (КАБ) по нескольким районам города, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
По предварительной информации, падение вражеских боеприпасов зафиксировано в Немышлянском и Слободском районах. На место происшествия уже отправились подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.
В результате удара в Слободском районе пострадал 42-летний мужчина. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего пациента госпитализировали для дальнейшего лечения.
Место происшествия расследуют, продолжаются работы по обследованию последствий удара и обеспечению безопасности жителей.
