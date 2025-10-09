В Днепре прогремел взрыв и поднялся столб дыма: оккупанты, вероятно, атаковали КАБом
Киев • УНН
В Днепре прогремел взрыв, предположительно, в результате атаки КАБом. После взрыва в городе заметили столб дыма.
Взрыв прогремел в Днепре. Враг, вероятно, атаковал город КАБом, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Предварительно, Днепр атаковали реактивным КАБом
Сообщается, что после взрыва в городе заметили столб дыма.
Ранее Воздушные силы предупредили о КАБ на Днепропетровщине в направлении города Днепр с юга.
В результате российской атаки поврежден Днепровский художественный музей01.10.25, 00:50 • 4373 просмотра