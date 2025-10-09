$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 5154 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 14387 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 31260 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 33831 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 21889 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 20239 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 32921 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16837 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15709 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16944 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
В Днепре прогремел взрыв и поднялся столб дыма: оккупанты, вероятно, атаковали КАБом

Киев • УНН

 • 728 просмотра

В Днепре прогремел взрыв, предположительно, в результате атаки КАБом. После взрыва в городе заметили столб дыма.

В Днепре прогремел взрыв и поднялся столб дыма: оккупанты, вероятно, атаковали КАБом

Взрыв прогремел в Днепре. Враг, вероятно, атаковал город КАБом, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Предварительно, Днепр атаковали реактивным КАБом 

- сообщает "Днепр Оперативный".

Сообщается, что после взрыва в городе заметили столб дыма.

Ранее Воздушные силы предупредили о КАБ на Днепропетровщине в направлении города Днепр с юга.

В результате российской атаки поврежден Днепровский художественный музей01.10.25, 00:50 • 4373 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Днепр
Военно-воздушные силы Украины