14:03 • 6532 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
11:29 • 15904 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 33235 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
9 жовтня, 09:10 • 35705 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 22708 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 20487 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
9 жовтня, 07:35 • 33888 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 16885 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15745 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16974 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Андрій Єрмак
Україна
Державний кордон України
Китай
Сполучені Штати Америки
Естонія
ChatGPT
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

У Дніпрі пролунав вибух та піднявся стовп диму: окупанти, ймовірно, атакували КАБом

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

У Дніпрі пролунав вибух, імовірно, внаслідок атаки КАБом. Після вибуху в місті помітили стовп диму.

У Дніпрі пролунав вибух та піднявся стовп диму: окупанти, ймовірно, атакували КАБом

Вибух пролунав у Дніпрі. Ворог, ймовірно, атакував місто КАБом, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Попередньо, Дніпро атакували реактивним КАБом 

- повідомляє "Дніпро Оперативний".

Повідомляють, що після вибуху в місті помітили стовп диму.

Раніше Повітряні сили попередили про КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста Дніпро з півдня.

Внаслідок російської атаки пошкоджено Дніпровський художній музей 01.10.25, 00:50 • 4373 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Дніпро (місто)
Повітряні сили Збройних сил України