У Дніпрі пролунав вибух та піднявся стовп диму: окупанти, ймовірно, атакували КАБом
Київ • УНН
У Дніпрі пролунав вибух, імовірно, внаслідок атаки КАБом. Після вибуху в місті помітили стовп диму.
Вибух пролунав у Дніпрі. Ворог, ймовірно, атакував місто КАБом, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Попередньо, Дніпро атакували реактивним КАБом
Повідомляють, що після вибуху в місті помітили стовп диму.
Раніше Повітряні сили попередили про КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста Дніпро з півдня.
