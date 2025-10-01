В результате российской атаки поврежден Днепровский художественный музей

В результате вражеской атаки 30 сентября повреждено здание Днепровского художественного музея. Частично разрушены фасад и окна, но музейная коллекция, по предварительным данным, осталась невредимой. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение министра культуры и стратегических коммуникаций Ивана Вербицкого.

Подробности

Во время атаки все посетители и сотрудники успели спуститься в укрытие, поэтому обошлось без жертв в самом музее. Поврежден фасад здания, выбито большинство окон и входные двери. В настоящее время проводится предварительная оценка ущерба. Детальное обследование и подсчет ущерба состоится в ближайшие дни.

Сохранение музейного фонда является сегодня одной из ключевых задач Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Эти меры включают, в том числе, эвакуацию музейного фонда - отметил Вербицкий.

Также министр встретился с командой Отдела музейного дела, учета и реставрации культурных ценностей в составе Министерства. На этой неделе запланирована еще встреча с Коалицией деятелей культуры, активно отстаивающей вопросы эвакуации.

В то же время Вербицкий поблагодарил коллектив музея, городские власти, областную администрацию, коммунальные службы, полицию и волонтеров, которые присоединились к ликвидации последствий удара.

Напомним

30 сентября в результате атаки российских шахедов в Днепре погиб один человек, число пострадавших возросло до 20. Повреждены офисное помещение, многоквартирный дом, общежитие и учреждение культуры.