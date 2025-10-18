Россияне атаковали Харьковщину: КАБ разрушил жилой сектор в Лозовой, 6 пострадавших
Киев • УНН
18 октября российские войска нанесли удар КАБом по Лозовой на Харьковщине, повредив 11 частных домов и вызвав пожар. В результате атаки пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы с взрывными травмами.
Враг совершил атаку по Харьковской области, в результате которой поврежден частный дом, возник пожар. По данным руководителя ОВА Харьковщины, очередной удар россиян привел к ранениям 6 человек. Об атаке вс рф на жилой сектор города Лозовая сообщает также ГСЧС, передает УНН.
Подробности
18 октября российские захватчики нанесли удар КАБом авиабомбой по городу Лозовая на Харьковщине.
В результате российского обстрела загорелся частный дом на площади 80 м.кв. Также повреждено 11 частных домов.
Информация о пострадавших следующая.
По данным руководителя ОВА Олега Синегубова, пострадали шесть человек:
47-летняя, 77-летняя, 51-летняя, 80-летняя и 66-летняя женщины. Также пострадал 39-летний мужчина.
Уточняется, что 47-летняя и 77-летняя женщины получили взрывные травмы и были госпитализированы.
Ранее об атаке рф по Лозовой сообщали в ГСЧС.
"Российские войска сегодня вечером (18 октября – ред.) нанесли удар по жилому сектору города Лозовая, что на Харьковщине. .. Поврежден частный дом, возник пожар", – проинформировали в ГСЧС.
Напомним
Несколько дней назад российские войска нанесли удар крылатыми авиабомбами по Немышлянскому и Слободскому районам Харькова. В результате атаки 42-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.
